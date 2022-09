Soyuz MS-22 despega rumbo a la EEI

Entornointeligente.com /

La nave rusa Soyuz MS-22 despegó hoy desde el cosmódromo ruso de Baikonur rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) con dos cosmonautas y el astronauta estadounidense de origen salvadoreño Frank Rubio a bordo, en lo que es el décimo segundo hispano en volar a la plataforma orbital.

La Soyuz, nombrada K.E.Tsiolkovski, en honor al 165 natalicio del fundador de la cosmonáutica teórica Konstantín Tsiolkovski, fue lanzada a las 13:54 GMT desde la estepa kazaja, tal y como estaba previsto.

Junto a Rubio, ingeniero de vuelo, viajan al espacio los cosmonautas rusos Serguéi Prokópiev, comandante de la tribulación 68 de la EEI, y Serguéi Petelin.

Después de un viaje de tres horas y dar dos vueltas a la Tierra, la Soyuz se acoplará al módulo ruso Rassvet de la EEI y unas dos horas después se abrirán las escotillas entre la nave y la estación.

El trío se unirá al comandante de la expedición 67, Oleg Artémiev, a los cosmonautas Denís Matvéyev y Serguéi Kórsakov, así como a los astronautas de la NASA Bob Hines, Kjell Lindgren y Jessica Watkins, y a la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Samantha Cristoforetti.

Esta misión abre una nueva serie de vuelos cruzados con la participación de tripulantes de la agencia espacial rusa, Roscosmos, en naves Crew Dragon estadounidenses y de astronautas de la NASA en las Soyuz rusas en medio de las tensiones entre las dos potencias espaciales por la campaña militar de Rusia en Ucrania.

The Soyuz MS-22 crew ship lifted off at 9:54am ET today carrying a NASA astronaut and two Roscosmos cosmonauts to join the crew on the space station for a six-month mission. Docking coverage begins on NASA TV at 12:15pm ET. More.. https://t.co/v2ZhAMOx9O pic.twitter.com/yZwMrqKPEo

— International Space Station (@Space_Station) September 21, 2022

A principios de octubre tendrá lugar el lanzamiento de la Crew Dragon con la cosmonauta rusa Anna Kíkina, junto a los astronautas estadounidenses Nicole Mann, Josh Cassada y el astronauta japonés Koichi Wakata.

Rubio, Prokópiev y Petelin pasarán seis meses a bordo de la plataforma orbital, durante los que habrá cinco caminatas espaciales y se harán investigaciones en torno a la microgravedad y su impacto en el cuerpo humano, así como experimentos conectados con la posibilidad de fabricar órganos humanos.

Este es el primer vuelo de Rubio desde que se convirtió en astronauta en 2017. Durante cinco años se ha preparado para volar al espacio y los últimos dos especialmente para esta misión, según explicó el propio Rubio.

Para Petelin también es el primer vuelo espacial, mientras que es el segundo para Prokópiev.

El astronauta de origen salvadoreño expresó antes del vuelo su «gran orgullo» por no solo representar a su país, EEUU, sino también al de su familia en El Salvador, donde vive su madre, Myrna Argueta, y donde pasó sus primeros seis años de vida.

Rubio, de 46 años y que nació en Los Ángeles -si bien considera nativo de Miami-, se graduó en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point y obtuvo el título de doctor en Medicina en la Universidad de Servicios Uniformados de Ciencias de la Salud en Bethesda (Maryland).

Antes de asistir a la Facultad de Medicina, sirvió como piloto de helicóptero UH-60 Blackhawk y voló más de 1.100 horas, incluyendo más de 600 horas de combate y peligro inminente limitadas durante los despliegues en Bosnia, Afganistán e Irak. Rubio es médico de familia y cirujano de vuelo certificado.

