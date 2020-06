'Soy una chequera' afirma Julián Gil sobre su relación con su hijo

Entornointeligente.com /

Mediante un video que compartió en sus redes sociales, Julián Gil explicó cómo Marjorie de Sousa le quitará la patria potestad de su hijo Matías , dijo que lo conseguirá gracias al manejo de influencias, así como al poder y corrupción en el sistema judicial de México.

Durante el video, en el que Gil aparece afectado por el comunicado que ayer emitió Marjorie de Sousa, él afirma tenter una grabación en la que lo amenazan si pelea la patria potestad de Matías. “¿Ustedes saben yo por qué me fui de México?. Yo me fui de México porque a mi se me amenazó y a mi se me sigue amenazando, yo amo México, mi vida estaba en México; me tuve que ir por la presión, saben a qué tipo de presión me refiero; seguimos luchando”, expresó.

Luego, él mismo se cuestiona para qué quiere la patria potestad de Matías, si hoy la tiene y no le sirve de nada pues no puede convivir con él, pues ésta sólo lo obliga a dar pensión.

“Hoy tengo la patria potestad del niño y no me sirve para nada, no tego ningún derecho sobre el niño, sólo pagar pensión, soy una chequera claro, para eso sí soy padre” , lamentó.

Gil dijo que aunque le quiten la patria potestad, él siempre será el padre y que por las venas del pequeño corre la sangre Gil. “Ante un juez del Tribunal de México puede que yo, Julián Gil, pierda la patria potestad, y la voy a perder, pero hoy, mañana y siempre voy a ser el padre de Matías”.

En el comunicado que emitió Marjorie de Sousa, ella asegura que tomó la decisión “más difícil de su vida”, sin nunca mencionar que hace referencia a la patria potestad.

“Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Pero, como madre, estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías. En los hechos, mi hijo y yo seguimos siendo rehenes de una estrategia legal y mediática, misma que responde a intereses oscuros que en ningún momento han considerado el bienestar de mi hijo. A pesar de que ya existe una sentencia en la que se establece con claridad los derechos de Matías , esta ha sido apelada manteniendo nuestras vidas en pausa. Necesitamos romper, de una vez por todas, ese círculo de chantaje y manipulación”, se lee en el comunicado.

Susana Zepeda Periodista con más de 15 años de experiencia en medios impresos . Es egresada de la Licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad de Monterrey y candidata al doctorado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid . Se ha desempeñado en el servicio público, como docente y en el ámbito periodístico

