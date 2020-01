Emergencia del HCAMP está sin médicos 

Entornointeligente.com /

Osman Rojas | LA PRENSA de Lara.- El drama en la Emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda continúa. Luego que LA PRENSA publicara la semana pasada imágenes de personas siendo atendidas en pupitres debido al colapso del área, las cosas no han mejorado, pues durante el pasado fin de semana se registraron denuncias de mala atención médica.

gigi russian

Las personas denunciaban que en el Hospital Central no había cupo para atender a los pacientes. De hecho, LA PRENSA confirmó como uno de los enfermos fue acostado en las sillas metálicas ubicadas en la sala de urgencias por la falta de camillas.

Modelo russian gigi

Lea también: En pupitres atienden a pacientes en la emergencia del HCAMP

Lea también: Un caos: Emergencia del Hospital Central sigue colapsada

” Lo que dicen es que no hay cupo “, decía el enfermo que le recordaba a las personas que lo iban a mover de allí que el doctor lo había acostado y le pedía que se quedara allí. “Adentro no hay camas. No hay ni una sola disponible”, era el argumento del enfermo.

Modelo gigi russian

Este no fue el único episodio polémico que se presentó en la Emergencia del Hospital Central pues el domingo en la tarde, el doctor René Rivas, presidente del Colegio de Médicos en la región, denunció que la institución estaba dando de alta a pacientes que no estaban bien porque no había médicos especialistas y necesitaban vaciar el servicio.

Model russian gigi

Síguenos en nuestras redes sociales como @laprensalara. Estamos en Twitter , Facebook , Instagram y YouTube .

.

model gigi russian

Entornointeligente.com