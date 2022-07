Soto es el segundo jugador más joven en ganar el Derby de Jonrones

Entornointeligente.com /

El espectáculo de jonrones, que se vive previo al clásico de mitad de temporada, tiene nuevo campeón: el dominicano Juan Soto. El pelotero de los Nacionales de Washington conectó un total de 53 jonrones en el derby.

En un duelo de jóvenes dominicanos en la final del derby, Soto le ganó la pulseada a su compatriota Julio Rodríguez con 19 vuelacercas, uno más que el jugador de los Marineros de Seattle que cosechó 18 en el mano a mano con el de los Nacionales.

Soto, de 23 años con 266 días, solo es un día mayor de lo que lo era el puertorriqueño Juan González cuando ganó el derby en 1993.

De esta forma, Juan Soto destrona a Pete Alonso como vigente campeón del Derby de Jonrones de las Grandes Ligas.

Se quedó en el camino El criollo Ronald Acuña Jr. no logró trascender en el encuentro ante Pete Alonso. El nativo de La Guaira alcanzó 19 jonrones en su aparición en primera ronda.

Sin embargo, este número no le bastó para superar los 20 vuelacercas del toletero de los Mets.

Para el venezolano la conexión que recorrió mayor distancia fue su jonrón número 15, que viajó 472 pies de distancia; asimismo, la pelota que salió con mayor velocidad correspondió al jonrón 12 a unas 117 mph, unos 188.2 km.

