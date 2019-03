Sospechoso de feminicidio se entregó en J. Augusto Saldívar

Entornointeligente.com / Se entregó Jorge Benítez Cabral, de 29 años, en el marco del caso de Daisy Carolina Ruíz Cardozo, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa, presunta víctima de feminicidio, en la ciudad de J. A. Saldívar, esta mañana. El hombre era concubino de la mujer y se encontraba prófugo desde el lunes hasta que se presentó ante las autoridades luego de emitirse una orden de arresto en su contra. Benítez se presentó acompañado de un defensor público en la sede del Ministerio Público en J. Augusto Saldívar. El hombre fue trasladado al Departamento de Homicidios de la Policía Nacional donde guardará reclusión. El exconcubino de la mujer se abstuvo de declarar ante la fiscala Rosalba Enciso. Sin embargo, habló ante medios de prensa. Reconoció que existen denuncias en su contra por parte de la mujer por la tenencia de los hijos y que igualmente refirió que se separó en varias ocasiones de Daisy. En una declaración confusa, cuando se le preguntaba sobre si fue el autor del crimen, el sujeto no negó ni reconoció el crimen de su pareja. Igualmente acusó a la mujer de dedicarse a la prostitución y admitió que también se dedicaba a esta actividad. Cuando se le cuestinó si cavó o no la fosa donde fue encontrada la mujer afirmó que sobre eso solo dará aclaraciones a la fiscala. “Hay muchas cosas que tengo que aclarar. Cuando hable bien con el abogado voy aclarar. Sé quien pudo haber sido. Había mucha gente involucrada que estaba al tanto de la gente porque nos movíamos en otro ambiente. No sé muy bien qué pasó (…). ¿Cómo voy a aclarar algo que yo no sé si hice?”, expresó Benítez. Ayer, el médico forense, Pablo Lemir, refirió que el cadáver se encontraba en avanzado estado de putrefacción, por lo cual se estima que la defunción se habría producido hace 8 o 10 días. Además confirmó que la mujer fue víctima de un ataque con un arma blanca. La mujer que deja cuatro hijos huérfanos de madre. “Son hijos míos. El primero decían que no era hijo mío, pero nació conmigo cuando nos emparejamos en 2007″, expresó Benítez.LINK ORIGINAL: La Nacion

