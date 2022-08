Sorteio permite sonhar com oitavos. Até ao menos afortunado Benfica

Entornointeligente.com /

Dos três clubes portugueses a sorteio, a fava da Champions 2022-23 saiu claramente ao Benfica. A equipa de Roger Schmidt ficou no grupo H, na companhia do renovado e milionário Paris SG, da Juventus e do Maccabi Haifa. O FC Porto voltou a calhar no grupo do Atl. Madrid (pela 2.ª vez consecutiva) e ainda do Bayer Leverkusen e Club Brugge. Já o Sporting não se pode queixar do sorteio , que decorreu esta quinta-feira em Istambul (Turquia) , uma vez que calhou num grupo sem «tubarões» e pode sonhar com o apuramento para os oitavos de final (a acontecer será histórico por ser a segunda vez consecutiva), reservado ao 1.º e 2.º classificados.

As águias foram a última equipa portuguesa a garantir a presença na fase de grupos, depois de terem ultrapassado os dinamarqueses do Midtjylland, na 3ª pré-eliminatória, e os ucranianos do Dínamo Kiev no play-off. Colocado no pote 3, o Benfica sabia que teria pela frente dois adversários teoricamente mais fortes e a sorte ditou que vá medir forças com o milionário PSG de Messi, Mbappé e Neymar e dos portugueses Vitinha, Danilo, Nuno Mendes e Renato Sanches, que assim regressa à Luz. Além do campeão francês, os encarnados irão jogar com a Juventus, dona de duas Champions, mas ainda à procura dos melhores tempos, e com o campeão israelita Maccabi Haifa.

«Vamos ter seis jogos interessantes. Vai ser um grupo difícil mas vamos manter sempre o mesmo objetivo de poder passar a fase de grupos», reagiu Simão Sabrosa, diretor para as relações internacionais do Benfica, enaltecendo o trajeto da equipa de Roger Schmidt: «Tivemos a grandeza de poder estar na fase de grupos.»

Subscrever Tal como o Benfica, também o Sporting ficou no pote 3 e à mercê dos «tubarões», que acabou por evitar. A equipa de Rúben Amorim irá jogar com o Eintracht Frankfurt (o vencedor da Liga Europa e único cabeça de série não campeão) e ainda com o Tottenham (onde alinha Eric Dier, central formado na Academia), e o Marselha (do defesa português Nuno Tavares, ex-Benfica). Os leões têm um histórico amplamente negativo frente a equipas alemãs, inglesas e francesas na prova, com apenas três vitórias em 26 encontros. Ir «jogo a jogo» é o lema, segundo o diretor desportivo Hugo Viana, lembrando que os adversários «já foram finalistas da Champions».

Já o FC Porto estava entre os campeões dos sete principais campeonatos da Europa, evitando assim alguns colossos (como Real Madrid, Bayern Munique ou Manchester City) … mas não se livrou do carrasco da época passad a – a equipa de Diego Simeone, que tem João Félix como uma das grandes figuras, relegou o FC Porto para a Liga Europa ao vencer no Dragão (3-1, depois de um empate sem golos em Madrid). Além dos colchoneros, Sérgio Conceição tem pela frente os alemães do Bayer Leverkusen (3.º da última Bundesliga) e o campeão belga Club Brugge, o único dos três com quem tem saldo positivo.

Com três clubes portugueses na fase de grupos pela segunda época consecutiva e sem Cristiano Ronaldo (para já e se não mudar de clube até dia 31) em prova pela primeira vez desde 2002-03, o campeão e recordista de títulos (14), o Real Madrid ficou com via verde para seguir em frente, após um sorteio que juntou três tubarões no grupo C (Bayern, Barcelona e Inter) e ditou vários regressos a antigas casas – Lewandowski irá voltar a Munique com a camisola do Barcelona (grupo C), enquanto Haaland vai rever os antigos companheiros do Dortmund ao serviço do Manchester City (grupo G).

O objetivo das 32 equipas é chegar ao Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, no dia 10 de junho de 2023, mas só duas o irão conseguir. Os jogos da fase de grupos acontecem entre 6 de setembro e 2 de novembro por causa da realização do Mundial 2022.

