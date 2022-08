Sorteio feliz para o Sp. Braga com Malmö, Union Berlin e Saint-Gilloise

Entornointeligente.com /

Malmö (Suécia), Union Berlin (Alemanha) e Saint-Gilloise (Bélgica). São estes os adversários do Sp. Braga no grupo D da Liga Europa 2022-23, segundo o sorteio realizado esta sexta-feira em Istambul, na Turquia. Na sétima participação nos últimos oito anos, o finalista vencido da Liga Europa 2010-11, tem via verde para chegar à fase a eliminar, com adversários acessíveis e todos da Europa central, o que evitará grandes e deslocações.

Os arsenalistas vão defrontar todas estas equipas pela primeira vez na história. Os campeões suecos caíram na 2ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao FK Zalgiris e chegaram a esta fase. Já o Union Berlin do português Diogo Leite, que vai reencontrar os bracarenses, ficou em quinto lugar na Bundesliga 2021-22, garantindo assim a vaga na prova. O vice-campeão belga também foi eliminado na 3ª pré-eliminatória da Champions League, pelo Rangers, e caiu para a Liga Europa.

O Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, a AS Roma de José Mourinho e Rui Patrício e o Arsenal de Cédric e Fábio Vieira são as equipas mais cotadas entre as 32 equipas na luta pelo segundo troféu mais importante da UEFA . Os red devils ficaram no grupo E com Real Sociedad, Sheriff e Omonia. Já os italianos são os cabeças de série do agrupamento C, na companhia do Ludogorets, Bétis e HJKs, enqunto os gunners ficaram no grupo A, com o PSV, Bodø/Glimt e Zurique.

Subscrever O Fenerbahçe de Jorge Jesus calhou no grupo B… com o carrasco da terceira eliminatória da Champions, o Dínamo Kiev, e ainda o Rennes e o AEK Larnaca.

Os jogos da fase de grupos realizam-se em 8 de setembro (primeira jornada), 15 de setembro (segunda), seis de outubro (terceira), 13 de outubro (quarta), 27 de outubro (quinta) e três de novembro (sexta e última). A final está agendada para 31 de maio de 2023, na Puskas Arena, em Budapeste.

Sorteio da Liga Europa

Grupo A: Arsenal, PSV, Bodø/Glimt e Zurique

Grupo B: Dínamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe e AEK Larnaca

Grupo C: Roma, Ludogorets, Bétis e HJK

Grupo D: Braga, Malmo, Union Berlim e St Gilloise

Grupo E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff e Omonia

Grupo F: Lázio, Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz

Grupo G: Olympiacos, Qarabag, Friburgo e Nantes

Grupo H: Estrela Vermelha, Mónaco, Ferencváros e Trabzonspor

