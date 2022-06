Sorpresivo â» Lasso rompe el silencio sobre su orientación sexual tras cuestionamientos por lo que dijo en el concierto (+Video

Entornointeligente.com /

Tras haberle demostrado su apoyo a la comunidad LGBTIQ+, el cantante aclaró las dudas de los seguidores

El reconocido cantante venezolano Lasso respondió las dudas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram, dónde uno de los internautas lo cuestionó sobre su orientación sexual. Cabe destacar que recientemente Lasso demostró su apoyo al matrimonio gay durante un concierto, llamando la atención de su público y a su vez, generando dudas sobre sus «inclinaciones».

«¿Eres gay o bi? No entiendo por qué tu apoyo al matrimonio gay» preguntó el internauta.

«Oye, querer la legalización del matrimonio igualitario no te hace gay, ni bi. Yo soy heterosexual, sin embargo, tengo un poco de empatía. ¿Por qué la gente no puede ser feliz? ¿Por qué la gente no se puede casar? ¿Cuál es el problema, a qué le tenemos miedo?» respondió Lasso.

Al interpretar la canción « Eres diferente» acompañada de su guitarra que tiene pintada la bandera LGBTIQ+ en sus cuerdas, le demuestra su apoyo a los movimientos para legalizar el matrimonio gay en Venezuela, además, asegura que no quitará la bandera hasta que esto sea legal en el país.

