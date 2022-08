¡Sorpresa! El iPhone 14 podría llegar un poco antes de lo que se esperaba

Entornointeligente.com /

Si eres de los que está esperando la llegada de los nuevos iPhone 14 para cambiar el que estás utilizando, hay buenas noticias para ti. Estas indican que el anuncio y puesta a la venta del terminal del que hablamos se adelantaría un poco. Por lo tanto, el momento de estrenarlo estaría mucho más cerca.

Manteniendo la manera de actuar de la compañía de Cupertino, se espera que el evento de presentación de los nuevos iPhone sería el 14 de septiembre, lo que coincide casi de f orma exacta con lo ocurrido el año pasado con la generación de los smartphones de Apple (concretamente fueron anunciados el trece del mismo mes). Pero, por lo que se ha conocido, las cosas pueden ser diferentes en esta ocasión.

Un adelanto en la llegada de los iPhone Según ha publicado Max Weinbach, experto en todo lo que tiene que ver con temas de Apple, la compañía norteamericana está valorando realizar el evento de presentación el día seis de septiembre. Y, el motivo, es que todo apunta que la presentación no será en vivo, por lo que se está grabando -y todo está muy avanzado por parte de la firma-. De esta forma, no se descarta el adelanto para conseguir anticipar los ingresos.

fwiw I heard September 6th event and iPhone’s on sale on the 16th not 100% sure, but around there seems right. https://t.co/X2vbu2XyiC

— Max Weinbach (@MaxWinebach) August 7, 2022 Sería bastante curioso que esto fuera así, todo hay que decirlo, ya que a Apple no le encaja mucho que los fines de semana anteriores al evento de presentación, que tiene tres días libres (y este lo es, porque el día cinco es el del trabajo en EEUU, por lo que, si esto finalmente ocurre, sería una forma de trabajar poco usual por parte de la empresa ahora dirigida por Tim Cook). Pero, lo cierto, es que si todo está preparado, no es mala idea acelerar los plazos, ya que la venta comenzará diez días después del evento de presentación, como es costumbre.

Cuatro serán los teléfonos presentados… y una posible sorpresa Esto es algo que no tiene duda ahora mismo, porque serán dos los terminales «normales», por decirlo de alguna manera y otros dos de la gama Pro . Por cierto, un par de ellos tendrán pantalla más grande que llegará a las 6,7 pulgadas. Además, todo indica que los que serán más potentes contarán con un procesador mejor y, posiblemente, también con avances exclusivos en pantalla y cantidad de RAM.

La sorpresa del evento podría ser la llegada de una nueva generación de los tablets iPad, que contarían con mejoras en todos y cada una de las características que son importantes en este tipo de dispositivos. Unos ejemplos sería un panel Retina más grande y como no, el SoC sería más potente, por lo que las aplicaciones funcionarán mucho mejor, lo que significa que se tendrá una experiencia de uso muy superior.

