Sorprendente cambio físico de Adamari López

La actriz está en la lista de los cuerpos ‘hot’ del 2022

Adamari López parece estar en su mejor momento. A sus 51 años, posó para la lista ‘Cuerpos Hot 2022′ del programa Noche de Luz, de República Dominicana, y deslumbró con sus sensuales curvas.

Ahí participó en una entrevista donde confesó que, aunque ha tenido una gran transformación, no se considera como alguien muy sexy.

‘Me siento bien en mi propia piel, pero no sé si me consideraría como un cuerpo hot. Me siento bien y satisfecha con lo que hay’, dijo a la presentadora Luz García.

La famosa, quien hace algunos meses fue señalada por supuestamente haberse sometido a un procedimiento quirúrgico para bajar de peso, optó por un bikini negro de tiro alto. Pese a que eligió un diseño sencillo, el traje de baño tenía toques fuera de lo común que la hacían ver súper sexy.

En las fotos, López posó seductoramente frente a la cámara mientras llevaba una melena extralarga con un efecto de mechas californianas y ondas de playa, así como un kimono a tono.

A lo largo de la entrevista que tuvo, la presentadora aceptó que ella cree que lo más sexy de su cuerpo en realidad es la mirada, y que le encanta usar accesorios verdes. ‘El verde me encanta, es un color que uso mucho. El color verde, como de la esmeralda, es el color de mi mes’, afirmó.

Sobre su nueva apariencia física, la actriz aseguró que la verdadera razón de su cambio fue porque quería poder disfrutar más a su hija, pues antes se cansaba.

‘Deseé tanto poder tener un hijo y Dios me la mandó a ella que decía, ‘Siento que ella quiere jugar conmigo y yo no tengo la fortaleza (…) Ahora pudo sentir que jugamos, que nos divertimos, que puedo pasar mucho tiempo haciendo cosas con ella sin estar agotada y a que también me quería ver bien, llevaba mucho tiempo buscando esa motivación, eso que me hiciera tomar la acción de dar el paso y hacer el sacrificio que tenía que hacer’, aseguró.

CONFESÓ ESTAR LISTA PARA DARSE UNA NUEVA OPORTUNIDAD CON UNA PAREJA QUE LA COMPLEMENTE, CON METAS EN COMÚN.

