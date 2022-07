Sorprendente â» Lady Gaga con un «escudo invisible» que detuvo un objeto en pleno escenario y se hace viral (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Lady Gaga y sus poderes síquicos. Lady Gaga se ha hecho viral a través de las redes sociales debido a un supuesto escudo invisible , quien la protegió durante el show.

En las imágenes podemos apreciar cuando el objeto es lanzado por una persona del público y se detiene abruptamente. Este momento fue captado por un fanático durante su presentación en Alemania , la cantante actualmente está en su gira The Chromatica Ball World Tour .

El objeto se asume que era un obsequio por parte del fanático, se detuvo a solo un metro de ella, sin siquiera tocarla . Se frena de golpe en el aire y cae al suelo, como si hubiera chocado contra una pared de vidrio.

Se presume sobre un campo magnético.

«Confirmado. Gaga tiene un campo de fuerza invisible que la protege de objetos peligrosos como se muestra en el video» , escribió el usuario que compartió el video a través de la plataforma Twitter.

te puede interesar: Nicky Jam y Aleska Génesis volvieron a ser vistos juntos disfrutando del verano (+Imágenes) El video apenas dura 4 segundos, hasta los momentos suma cerca de 4.4 millones de visualizaciones y más de 100 mil me gusta . En el video también ha sido etiquetada la propia Lady Gaga.

CONFIRMED: Gaga has an invisible force field that protects her from dangerous objects as shown in the video pic.twitter.com/zSQiF9Me79

— 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐈𝐍 (@noah3020) July 18, 2022

Entre las diversas explicaciones y comentarios, algunos fanáticos bromearon sobre que Gaga paro el objetivo con sus «poderes síquicos» o un «campo magnético. Sin embargo algunos usuarios comentaron que esto sucedió debido a los potentes ventiladores que hay en el escenario, muchos creen que estas es la respuesta lógica a lo sucedido.

Redacción Gossipvzla Fuente Biobiochile

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

