Sony vuelve al ruedo de los juegos para móviles

Sony vuelve a los juegos para móviles y ha comprado un estudio entero para llegar a un «nuevo público».

Ahora que la PSP y la PS Vita se han quedado (trágicamente) en el camino, Sony mira al móvil para los juegos en movimiento. También está jugando a ponerse al día con Microsoft, que más vale tarde que nunca. Microsoft permite a los jugadores acceder y jugar a su biblioteca como parte de Xbox Game Pass y Xbox Cloud Gaming para que puedas jugar en tu tableta o smartphone, además de en el PC o en la Xbox Series X.

PlayStation Studios Mobile Division es la recién anunciada(opens in new tab) rama de juegos para móviles de Sony. Y su primer miembro es Savage Game Studios. No te preocupes, PlayStation no está cambiando de marcha para centrarse únicamente en los juegos para móviles. Los juegos para consola seguirán siendo el fuerte de Sony. La empresa simplemente se está expandiendo.

Los juegos para móviles se ponen en marcha

El director de PlayStation Studios, Hermen Hulst, dice que estos nuevos esfuerzos serán «aditivos [al] proporcionar más formas para que más personas se involucren con el contenido [de Sony]». Es una mentalidad similar a la de los juegos de PS5 que llegaron a PC, como Marvel’s Spider-Man. Estos movimientos, por cierto, parecen haber dado sus frutos. God of War, por ejemplo, consiguió vender más de dos millones de copias cuando dio el salto a la sobremesa.

Pero a diferencia de esos ports, Sony planea crear juegos completamente nuevos para móviles, con algunos títulos basados en franquicias establecidas de PlayStation. Se ha confirmado que los desarrolladores de la división de móviles «operarán de forma independiente» de la división de consolas, y que Sony no intervendrá.

Savage Game Studios es un desarrollador relativamente nuevo fundado por un grupo de veteranos de la industria del juego. Parte del equipo incluye a antiguos empleados de Rockstar, Rovio e incluso Insomniac Games, propiedad de Sony.

Su primer objetivo es trabajar en un juego de acción móvil con servicio en vivo triple A, pero ese es el único dato que Sony ha compartido por ahora.

