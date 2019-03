Sony estaría desarrollando una serie del Agente Venom

Entornointeligente.com / Ha sido esta misma semana cuando Sony ha anunciado que planea estrenar más de una serie relacionado con el universo de Marvel. Algo comprensible, teniendo en cuenta el gran éxito que han cosechado sus últimas películas de Spider-Man. Además, aseguraron que muy pronto anunciarían alguno de estos proyectos.

Pues bien. Ahora parece que uno de ellos se podría haber filtrado. Y sería nada más y nada menos que una serie de TV sobre el Agente Venom . Información que proviene de una fuente cercana al medio We Got This Covered.

Aunque seguramente lo sabréis de sobra si sois lectores habituales de cómics, el Agente Venom no es más que un alter ego de Flash Thompson. En efecto, el viejo acosador de la escuela de secundaria de Peter Parker que se ve infecatado por el simbionte Venom.

Sin embargo, a diferencia de Eddie Brock, este es capaz de controlar el parásito, y de ahí que se convierta en una especie de antihéroe. Ah, y un detalle interesante: según comentan desde la fuente original, Tony Revolori (que ya fue AKA Flash en Spider-Man: Homecoming), sería el protagonista de la serie.

De todas formas, la noticia no acaba aquí. Otro aspecto muy importante es la relación que esta nueva serie tendría con el MCU de Marvel. Al menos eso es lo que comentan desde We Got This Covered. Aunque también hay que recordar que Kevin Feige siempre ha negado la conexión.

No sabemos exactamente cuándo tiene pensado hacer oficial los anuncios Sony, pero quizás la filtración precipite algún tipo de declaración. Mientras tanto… ¿qué opináis vosotros? ¿Os gusta el personaje del Agente Venom?

Fuente: We Got This Covered

