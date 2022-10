Sons no Património animam Área Metropolitana do Porto até finais de Outubro

Entornointeligente.com /

Ainda com ecos das Jornadas Europeias do Património , que este ano decorreram de 23 a 25 Setembro sob o lema do Património Sustentável, começa esta terça-feira a edição de 2022 do Sons no Património, uma iniciativa da Área Metropolitana do Porto, onde a música é o veículo privilegiado para celebrar o património local. Tal como nas duas primeiras edições, em 2018 e 2019, serão 17 concertos em 17 locais. Mas, ao contrário destas, centradas em apenas quatro dias (a primeira entre 27 e 30 de Dezembro e a segunda entre 26 e 29 de Setembro), a edição de 2022 cobrirá praticamente todo o mês de Outubro, com um maior espaçamento entre os concertos, ainda que nalguns dias coincidam três, em três locais.

A edição inaugural, em 2018, contou com António Chainho, Elisa Rodrigues, Señoritas, Onda Amarela com António Serginho e Sara Yasmine, LINCE, Mur Mur, Lisboa String Trio, Uxía, Ricardo Ribeiro, João Couto, Marta Ren & the Groovelvets, O Gajo e Pedro Caldeira Cabral, regressando este, e também Chainho na edição seguinte, a de 2019. No comunicado que anunciava esta última, justificava-se a iniciativa de transformar em palco concertos lugares patrimoniais, por serem «lugares vivos que convidam ao encontro, à aproximação e à partilha», sendo também «observatórios da nossa própria identidade.»

Esta argumentação é retomada no anúncio da edição de 2022, nas palavras de Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, enaltecendo «a música como veículo de aproximação das populações aos lugares patrimoniais». E é assim que, esta terça-feira, a Igreja de São Pedro Fins, na Maia, acolherá às 21h30 um concerto do violinista e multi-instrumentista Samuel Martins Coelho , que ali deverá apresentar o seu álbum Cura (2021) estando os demais concertos concentrados em fins-de-semana.

Foto Ana Bacalhau actuará com o Quarteto Verazin em Rates, na Póvoa de Varzim ARLINDO CAMACHO/DR Sexta-feira, dia 7, enquanto os Lavoisier , com o contrabaixista Carlos Bica , se apresentam no Museu da Memória, em Matosinhos (19h), os Galandum Galundaina actuam na Ponte dos Coronados, em Vale de Cambra (21h30). No dia seguinte, sábado 8, haverá três concertos, mas também sem sobreposição de horários: Galo Cant’Às 2 no Fórum de Arte e Cultura de Espinho (17h), Dada Garbeck no Centro de Memória de Vila do Conde (18h30) e Ana Bacalhau & Quarteto Verazin em Rates, na Póvoa de Varzim (21h30). Por fim, no dia 9, A Garota Não estará no Espaço Corpus Christi, em Vila Nova de Gaia (18h).

Foto Ana Lua Caiano e o Atelier da Pedra do Escultor Paulo Neves, em Oliveira de Azeméis RICARDO AZEVEDO ARQUITECTOS/JOANA CAIANO No fim-de-semana seguinte, mais seis concertos. Começam dia 14, sexta-feira, com Stray na Fábrica Viarco, em São João da Madeira (21:30), prosseguindo no sábado com os Expresso Transatlântico no Castro do Monte Padrão, Santo Tirso (17h), Ana Lua Caiano no Atelier da Pedra do Escultor Paulo Neves, em Oliveira de Azeméis (18h) e Marta Pereira da Costa e a sua guitarra portuguesa na Igreja de Vandoma, Paredes (21h30). Domingo, actuará primeiro Tó Trips , no Museu do Papel de Santa Maria da Feira (16h) e depois os Miramar , no Centro Cultural de Campo, em Valongo (18h).

Foto Os Virgem Suta fecham o ciclo na Praça Brandão de Vasconcelos, em Arouca DR/JOAQUIM BARBOSA Os quatro últimos concertos concentram-se em dois dias. Sábado 22 de Outubro actuam os Azar Azar , de Sérgio Alves, na Casa Guerra Junqueiro – Museu da Cidade, no Porto (15h), seguidos de Valter Lobo , no Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende, em Gondomar (18h30), e de Filipe Veríssimo & Marco Brescia , na Igreja de Santiago de Bougado, na Trofa (21h30). A fechar o ciclo Sons no Património 2022, e quase a fechar o mês, os Virgem Suta dão um concerto na Praça Brandão de Vasconcelos, em Arouca (21h30).

