Entornointeligente.com /

Luego del duro episodio que les tocó vivir a la selección de Venezuela este domingo cuando se despidieron del sueño mundialista al caer en la tanda de penales ante Chile en la Copa América, Sonia O’Neill le envió un mensaje a la afición.

«Cualquier crítica que venga la acepto porque soy la primera en criticarme a mi misma. Simplemente no fue suficiente de mi parte», compartió la mediocampista.

Lee también: Vinotinto Femenina se quedó sin opción mundialista

«Quiero pedir disculpas a todo el equipo y todos los fanáticos por el partido de hoy. Sé la jugadora que soy y el nivel y la experiencia que tengo, pero hoy no lo demostré, no fue suficiente y lo siento», escribió en sus redes sociales.

Para O’Neill no hay excusas La jugadora había sido intervenida quirúrgicamente meses antes de viajar a Colombia con la Vinotinto. La mediocampista declaró que su operación no era excusa para no haber dado lo mejor de si misma.

A pesar del trago amargo comentó su orgullo por cada una de sus compañeras.

«Primero, quiero decir que estoy orgullosa de mis compañeras por luchar hasta el final», detalló.

Venezuela buscaba despedirse del torneo continental en quinto lugar y además de obtener el boleto hacia el repechaje que se tiene previsto disputarse en febrero del siguiente año.

La criolla que viste el dorsal número ocho participó por primera vez en la Copa América.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com