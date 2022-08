Sonhando com um shinkansen

Entornointeligente.com /

Escrevo este artigo a bordo de um shinkansen , o Nosomi 219, um comboio de alta velocidade que me transporta confortavelmente entre Tóquio e Osaka, os dois maiores núcleos populacionais do Japão, numa distância de cerca de 500km. Se tivesse decidido alugar um carro, teria de conduzir durante cerca de sete horas para fazer a mesma deslocação. Usando o emblemático comboio rápido japonês, conhecido em português e em inglês pela designação informal de «comboio-bala», a mesma viagem é feita em duas horas e trinta minutos, a velocidades que atingem os 300 km/h. Pela janela vejo deslizar rápida, mas suavemente, a paisagem japonesa, intercalando campos de arroz, agregados populacionais (maioritariamente casas de madeira, por tradição e por segurança), instalações industriais, montanhas e florestas. Do lado direito pode ver-se, durante uns minutos, o majestoso Monte Fuji, parcialmente coberto por nuvens, como é comum. A trepidação é quase inexistente e, no conforto de um lugar da classe turística escrevo, com tranquilidade e prazer, esta crónica.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com