Sondaggio: PP sempre in testa ma distante dalla maggioranza assoluta

MADRID — Il Partito Popolare di Alberto Feijóo si consolida in testa. Anche se una maggioranza assoluta di destra rimane per il momento distante. I socialisti di Pedro Sánchez, invece, si mantengono stabili rispetto alle settimane precedenti alla pausa estiva, pur confermandosi in calo rispetto alle ultime politiche (novembre 2019). E con un’insidia da affrontare che non arriva da avversari diretti: la smobilitazione di parte dei propri elettori.

Sono questi gli aspetti più rilevanti messi in luce da un sondaggio realizzato da 40db per il quotidiano El País e la radio Cadena Ser, il primo di questa serie dopo il periodo estivo. Il pronostico evidenzia una tendenza emersa già alla vigilia della sosta politica di agosto: la principale formazione dell’opposizione avrebbe buone probabilità di superare il primo partito di governo, se si votasse oggi.

Nel 2019, infatti, il PP aveva ottenuto 89 seggi nel Congresso dei deputati, contro i 120 del PSOE. Ora la situazione potrebbe invertirsi, con i popolari a 121 seggi e i socialisti a 104, secondo il sondaggio di 40db. Per Feijóo e i suoi, tuttavia, la possibilità di formare un governo solido non sarebbe garantita: la maggioranza assoluta è infatti distante 55 seggi (176).

Nello scenario attuale, l’opzione più plausibile per il PP sembra essere quella di un’alleanza con l’estrema destra di Vox (già esistente, a livello territoriale, in Castiglia-León). Ma anche in questo caso la maggioranza non sarebbe assicurata, visto che la formazione guidata dall’attuale deputato Santiago Abascal si fermerebbe a 47 seggi (meno dei 52 ottenuti nel 2019). E i liberali di Ciudadanos, che in passato hanno stretto accordi con i popolari in diversi contesti prima di sprofondare in una grave crisi politica, non paiono poter offrire molto aiuto: secondo il sondaggio pubblicato da El País e Cadena Ser, non riuscirebbero a strappare più di un unico seggio (contro i 10 di tre anni fa).

D’altro campo, anche il PSOE andrebbe in contro a diversi grattacapi: se già attualmente governa in minoranza, nello scenario messo in mostra dai pronostici più recenti le sue opzioni di governo si ridurrebbero, visto che anche gli attuali partner nell’esecutivo, Unidas Podemos, rischiano di andare in contro a risultati peggiori rispetto al 2019 (31 seggi contro 35).

Una piccola mano potrebbe arrivare da Más País e dai suoi tre possibili deputati. Ma, anche in questo caso, la maggioranza assoluta resterebbe comunque un miraggio. Per Sánchez e i suoi non ci sarebbe altra opzione se non tentare nuovi accordi con formazioni minoritarie già risultate decisive nell’attuale legislatura: principalmente, forze politiche territoriali come il Partito Nazionalista Basco, la sinistra indipendentista basca di Eh Bildu e gli indipendentisti di Esquerra Republicana.

Per valutare nello specifico la fattibilità di formule di questo tipo (attualmente non da escludere al 100% neanche per i popolari), bisognerà attendere, visto che il sondaggio di 40 db si limita ad attribuire la voce ‘Altri’ alle intenzioni di voto associabili a questi partiti, senza precisare ulteriormente. Tuttavia, un dato può già essere d’aiuto: i seggi distribuiti tra le formazioni alternative ai cinque principali partiti nazionali sarebbero 43, praticamente gli stessi rispetto a tre anni fa (41).

Nel frattempo, sottolinea El País, per il PSOE c’è una questione con cui fare i conti: quasi un elettore del 2019 su tre non garantisce di ripetere la stessa scelta, con il 13,6% del totale che si dichiara «indeciso» su cosa fare ora e il 5,8% disposto a votare PP.

