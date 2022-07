Sondagem: PSD recupera nas intenções de voto em legislativas, PS desce

Entornointeligente.com /

O PSD recuperou intenções de voto em cinco pontos percentuais em Julho ao contrário do PS que perdeu praticamente os mesmos pontos face a Abril, de acordo com a sondagem da Aximage para o DN/JN e TSF.

Avaliado nesta sondagem poucos dias depois do congresso, o PSD de Luís Montenegro ganha terreno ao conseguir obter 30,1% das intenções de voto face aos 25,2% registados em Abril no barómetro da mesma empresa.

Já o PS parece acusar o desgaste gerado pela crise económica e as polémicas no Governo ao recuar para 35,8, perdendo perto de cinco pontos percentuais face aos 40% obtidos em Abril. Os dois partidos estão separados por cerca de 6 pontos percentuais.

O mesmo desgaste do Governo foi assinalado este sábado no barómetro da Aximage para DN/JN e TSF sobre a popularidade do primeiro-ministro e do ministro Pedro Nuno Santos. Ambos caíram na popularidade na sequência da crise política em torno do novo aeroporto de Lisboa.

Em terceiro lugar surge o Chega, que reforça a sua posição para os 10,2% face aos 7,8% registados em Abril passado, deixando para trás a Iniciativa Liberal. O partido de João Cotrim Figueiredo perdeu terreno, ficando agora com 6,1%.

À esquerda, o Bloco reforça um pouco o seu peso, passando de 4% para 5,6%, uma tendência que é inversa à da CDU. A força política liderada por Jerónimo de Sousa passou de 4,1% para 3,3%. Na tabela, surge depois o Livre com 2% de intenções de voto, seguido do PAN com 1,4%. O CDS volta a descer dos 2,2% para os 1,4%.

No desempenho dos líderes partidários nos dez dias anteriores ao trabalho de campo é João Cotrim de Figueiredo que sobressai ao obter 24% de respostas favoráveis e um saldo de 4% face às respostas negativas. Segue-se Luís Montenegro, que tem um saldo negativo de 1%, e do deputado do Livre, Rui Tavares, com 3%. O primeiro-ministro tem um balanço negativo de 8% mas o recorde é de Jerónimo de Sousa com 56% de respostas desfavoráveis face a apenas 9% de avaliações positivas.

A sondagem foi realizada com o objectivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a avaliação dos políticos e intenção de voto. O trabalho de campo decorreu entre os dias 5 e 10 de Julho. Foram recolhidas 810 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,44%.

