Sonae Sierra notifica Concorrência da compra do Atrium Saldanha

A Sonae Sierra notificou a Autoridade da Concorrência da compra do Atrium Saldanha, imóvel localizado no centro de Lisboa que inclui lojas, escritórios e um parque de estacionamento subterrâneo, revela o aviso publicado pelo regulador.

A operação de concentração notificada resulta da aquisição pela Sonae Sierra do controlo exclusivo da Imosal – Imobiliária do Saldanha, sociedade controlada pela Kostas e que é a proprietária e gestora do Atrium Saldanha.

A Sonae Sierra, indirectamente detida pela Efanor Investimentos, holding controlada pela família Azevedo, através da Sonae (à qual também pertence o PÚBLICO), dedica-se ao desenvolvimento, investimento e gestão de centros comerciais, e outros activos imobiliários destinados a actividades comerciais.

É gestora imobiliária é controlada em 90% pela Sonae e em 10% pelo grupo Grosvenor e detém 27 centros comerciais em vários países da Europa e América do Sul. Em Portugal é dona, entre outros, do Colombo, Arrábida Shopping, Cascais Shopping e Vasco da Gama.

