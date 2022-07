Entornointeligente.com /

Portada Última Hora Opinión Fotos Economía Cultura & Turismo Especiales Portada Ultima hora Opinión Fotos Economía Cultura&Turismo Especiales Opinión > spanish.china.org.cn | 26. 07. 2022 | Editor:Teresa Zheng Texto ¿Son tan débiles las capacidades de defensa del mando nuclear estadounidense? Palabras clave: FBI, Estados Unidos, Huawei 视频播放位置

下载安装Flash播放器

Ilustración: Liu Rui/GT

La CNN informó el sábado que «entre las cosas más alarmantes que el FBI descubrió, [una] se refiere al equipo de Huawei en las torres de telefonía móvil cerca de bases militares estadounidenses en el Medio Oeste rural». La agencia determinó que «eran capaces de capturar e interrumpir comunicaciones del departamento de Defensa, incluidas las del Comando Estratégico que supervisa las armas nucleares del país» y citó más de una docena de fuentes no identificadas. El reporte develó que estas incluyeron a titulares y exfuncionarios de seguridad nacional. Un exempleado del FBI dijo: «Afectaría nuestra capacidad de comando y control esencial de la tríada nuclear».

¡Qué aterrador! El Pentágono e incluso el Sistema de Comando y Control Nuclear están bajo la gran amenaza de los equipos de Huawei justo debajo de sus narices y en el contexto de una gran presión y exclusión de la marca por parte de Washington. ¿Cómo pudieron aquellos estadounidenses que creen en la «amenaza china» pasarlo por alto? Hay que decir que la capacidad de imaginación y narrativa del departamento de Seguridad Nacional ha «mejorado» «después de años de práctica en agrandar la» amenaza china». Esta vez, el libro de jugadas saca a relucir «la creación del pánico».

Uno podría preguntar, ¿son las capacidades de defensa de las comunicaciones del Pentágono o incluso del mando nuclear de Estados Unidos tan débiles? ¿Puede un dispositivo de torre móvil monitorear o interceptar tan fácilmente? ¿Dónde va el presupuesto de defensa anual de más de $ 800 000 millones? ¿La tecnología de Huawei ha alcanzado un nivel de desarrollo mítico e inconmensurable? Con solo conocimientos profesionales básicos, cualquiera pensaría que factores como frecuencia, modulación, cobertura, estructura de datos de las estaciones civiles tienen cero interferencia con las militares.

Tan pronto como estas consultas quedan resueltas, uno nota inmediatamente cuán absurdo es este informe de la CNN. Sin embargo, en una sociedad donde un ex líder político nacional sugirió alguna vez públicamente «inyectarse desinfectante» como remedio contra el coronavirus, y donde algunos quemaron dispositivos 5G porque creían que las estaciones de la red propagaban el mal, muchas acusaciones infundadas, contrarias al sentido común, carecen de fundamento y de las condiciones para crecer y difundirse a gran escala. Y si los rumores devienen el comportamiento nacional o una táctica geopolítica, su naturaleza destructiva y engañosa será cada vez mayor. Exactamente la forma en que Estados Unidos «compite» con China.

Solo dos días antes del reporte, la agencia de noticias británica Reuters emitió una «exclusiva» sobre cómo la administración de Joe Biden investigaba si las torres de telefonía móvil en territorio estadounidense con equipos de Huawei podían interceptar información de bases militares y silos de misiles nacionales. Cabe la pregunta si los medios y las agencias de inteligencia estadounidenses y británicas reían a escondidas con tales alegaciones. Desde el 2018, Washington ha eliminado o reemplazado gran parte de las instalaciones de la firma tecnológica china; sin embargo, algunas, en su mayoría 4G e incluso 3G, todavía son de uso común en áreas remotas del país norteamericano. Algunos expertos apuntan que ciertos dispositivos se vienen utilizando entre 8 y 10 años, pero según la prensa local es solo ahora que Washington descubrió que su uso «podía interferir con comunicaciones del arsenal nuclear estadounidense». ¿No sería una bofetada a Washington de CNN y el FBI?

Durante años, la Casa Blanca ha inventado mentiras sobre Huawei y «amenazas de seguridad de China», pero no ha encontrado ninguna evidencia sólida. Solo confía en nuevas mentiras que reemplazan a las viejas, lo que es una vergüenza frente a la realidad. El año pasado, el Congreso de Estados Unidos asignó $ 1900 millones al programa Rip and Replace Program de la Comisión Federal de Comunicaciones destinada a asistir a los proveedores de telecomunicaciones rurales en el reemplazo de equipos de red chinos. No obstante, el plan no funcionó bien ya que los fondos reales solicitados eran casi tres veces el presupuesto disponible. A principios de este año, varias aerolíneas también se unieron a un boicot de dispositivos nacionales 5G. La promoción de la «amenaza china» ante cualquier problema ha devenido una táctica útil para que Washington lidie con estos dilemas en su territorio. Y ahora incluso etiqueta injustamente a China por cometer el «crimen atroz» de interrumpir las comunicaciones de su arsenal nuclear. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede China seguir «encubriendo» la incompetencia de Estados Unidos?

Vale la pena señalar que la mayor parte de estos datos, que parecen no tener sentido para los profesionales, llegan a los medios vía fuentes anónimas. Como es evidente, ellos saben que es una mentira por lo que no se atreven a revelar su identidad. Sin embargo, tales tonterías avanzan libremente en la opinión pública estadounidense y en el oeste del país. Rara vez son corregidas o aclaradas de manera científica y racional. Si bien el sentimiento anti-China se ha vuelto gradualmente «políticamente correcto» en Estados Unidos, la ignorancia y la paranoia ganan terreno en Washington. Es lamentable presenciar una regresión y degradación a tan gran escala.

facebook Google+ Twittern renren ¿Son tan débiles las capacidades de defensa del mando nuclear estadounidense? Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: [email protected] Tel: 86-10-88828000 京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号

Spanish.china.org.cn

LINK ORIGINAL: Spanish China

Entornointeligente.com