Son o no son, sin Guabineo

Entornointeligente.com /

Los símbolos hablan, la semiótica no se equivoca.

En democracia cada quién puede escoger desde su punto de vista ideológico político, los símbolos que quieran que los represente, lo malo es cuando hay un doble discurso.

Si eres adeco, seguramente tendrás a Rómulo Betancourt como imagen representativa, como tu guía y eso es válido. Si eres copeyano, tendrás probablemente a Caldera como imagen y así, cada tolda o corriente, tiene el derecho a tener los símbolos y a los que consideren pertinentes como sus figuras emblemáticas. Eso es democracia.

En el caso nuestro como Bolivarianos y Chavistas, nuestras imágenes siempre serán Bolívar y Chávez y en lo particular, sumaría a todo el árbol de las tres raíces, que fue el origen real y verdadero del proceso revolucionario en su fundamento… ahh, pero ahí viene el pero….

Pregunto: ¿Es el actual gobierno un gobierno bolivariano y chavista o es madurista y proimperialista? Lo digo porque vemos como desaparecen a las figuras de Bolívar y Chávez paulatinamente en todo el país y colocan una figura del presidente con un disfraz de Superman, ícono y héroe falso del imperio norteamericano y que nada tiene que ver con los orígenes de la revolución, y el mensaje de Superman, no es precisamente revolucionario, sino capitalista, ya que esta es la caricatura y héroe falso más popular del imperio gringo.

Lo que planteo es que en democracia cada corriente política puede escoger a la figura simbólica que desee y que los represente, eso es válido, pero si son bolivarianos y chavistas, ¿por qué entonces eliminan sus figuras cambiando a Bolívar y a Chávez por Superman en todo el país y por Batman como en Carabobo? Porque una cosa es el discurso y otra lo contradictorio de sus hechos y simplemente el pueblo chavista pide definición.

Son o no son

Finalmente les digo; que están en la obligación de explicarle al pueblo que sigue el pensamiento de Chávez, por qué la desaparición programada de su figura y cambiada por la figura de un héroe falso e inexistente como el de Superman, caricatura más representativa del imperio norteamericano y a quién presumen adversar. ¿Será que no tenemos suficientes héroes en Venezuela de carne y hueso para emular?

Están en todo su derecho a colocar desde su corriente política reformista y neoliberal, la figura o los símbolos que quieran, pero sin guabineo de que son y no son.

Por otra parte, también recuerden siempre que están allí gracias a Hugo Chávez, a Joel Acosta Chirinos, a Urdaneta Hernández y a todos los Comecates y civiles, que tuvieron las bolas de cambiar al país en busca de un socialismo que se inició con buen pie junto al pueblo constituyente, pero que, con la partida del comandante arañero, regresó al capitalismo y a un nuevo pacto político cupular muy parecido al Puntofijismo Cuartorepublicano, pero con solapa.

Recuerden y que no se les olvide. La bandera de la izquierda tradicionalmente es roja, no multicolor, el puño es el de la mano izquierda, no el derecho, porque los símbolos hablan y nos dan un mensaje claro de lo que somos, ya que tienen un significado específico dentro de su carácter simbólico.

No se molesten, tan solo defínanse, ya que tienen todo el derecho a ser lo que son, pero sin guabineo.

Reformismo no es Chavismo y neoliberalismo no es revolución. No sigan cambiando todo para que todo siga igual como el gato pardeano.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com