¿Son de verdad los Orioles de Baltimore? Desglosando la temporada más sorprendente de la MLB

No se supone que los Baltimore Orioles iban a ser buenos este año. Se suponía que definitivamente no competirían tan lejos en la temporada por un lugar en los playoffs. Diablos, ni siquiera se suponía que fueran competitivos una vez que pasáramos abril. Parecía que iba a ser otra temporada de 100 derrotas, miserable, que chupa el alma, en Baltimore, el tipo de año que hace que los fanáticos del béisbol cuestionen su compromiso con un deporte que se juega casi todos los días durante seis meses, especialmente porque los Orioles tuvieron tales temporadas en 2018 y 2019 y 2021.

Antes de la temporada, ESPN clasificó a los Orioles en el puesto 30 (último) en su clasificación de poder de pretemporada, pronosticando un récord de 58-104. The Athletic clasificó a los Orioles en último lugar en su propia edición. Las proyecciones de pretemporada de FanGraphs tenían a los Orioles como el peor equipo de las mayores.

El movimiento más interesante que hizo el equipo en la temporada baja: mover hacia atrás la cerca del jardín izquierdo.

«En verdad, los Orioles todavía tienen demasiadas deficiencias como para aislar solo una de ellas», escribió Brad Doolittle en nuestra previa de pretemporada. «Desde que los Orioles perdieron el juego de comodines de la Liga Americana en 2016, han perdido 104 de cada 162 juegos que han jugado. Con una reconstrucción tan larga, más de media década, la mala noticia es que la temporada 2022 parece más de lo mismo».

Oh, no me exonero. Yo también estaba en el carro de «Los Orioles serán horribles». En el mejor de los casos, sugerí, serían 70 victorias.

Me equivoqué. Estuvimos equivocados. Todo el mundo se ha equivocado.

Para nuestro crédito, incluso el gerente general Mike Elias no necesariamente creía en su equipo, intercambiando al cerrador Jorge López y al bateador designado Trey Mancini en la fecha límite de canjes y citando las grandes probabilidades que les tomaría a los Orioles vencer para llegar a los playoffs. El enfoque permaneció en el futuro, no en el presente. «Esta es una ventana de una década que creo que se está abriendo, y no podría estar más emocionado por Baltimore, por los Orioles, por estos muchachos», dijo Elias en ese momento. «Y fue lo más importante para nosotros que priorizáramos esta larga ventana que sentimos que tenemos por delante, entre todas las demás consideraciones».

Sin embargo, aquí están los Orioles, todavía compitiendo por un comodín, incluso mientras juegan en la división más difícil de las mayores, mientras nos acercamos a las últimas etapas de agosto, tratando de convertirse en uno de los equipos sorpresa más grandes en la historia reciente. En la era de los comodines (desde 1995), el mejor avance de año a año vino de los Arizona Diamondbacks de 1999, que pasaron de 65 victorias como equipo de expansión a 100 victorias, un aumento de 35 victorias. Si los Orioles pueden llegar a 88 victorias, serán 36 victorias más que la temporada pasada.

Pero esos Diamondbacks firmaron a Randy Johnson como agente libre y ganó el premio Cy Young. Adquirieron a los jardineros Steve Finley y Luis González, quienes se combinaron para 60 jonrones y 214 carreras impulsadas. Los Orioles firmaron a Jordan Lyles y Rougned Odor .

Entonces, ¿como en nombre de Spenser Watkins y Terrin Vavra y Joey Krehbiel están haciendo esto?

