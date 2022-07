«Somos una nación fallida»: Trump vuelve a Washington

Entornointeligente.com /

El expresidente de EEUU regresó a la capital del país para abordar temas como la inmigración y la seguridad fronteriza, en un discurso que desprendió cierto aroma a inicio de campaña, si bien aún no ha anunciado si volverá a postularse.

El expresidente republicano Donald Trump regresó el martes a Washington DC para pronunciar su primer discurso tras abandonar la Casa Blanca en enero de 2021, en el que presentó la que sería su hoja de ruta en caso de que decida volver a postularse a la presidencia de EEUU.

«Somos una nación fallida. Somos una nación que tiene la inflación más alta en 49 años», dijo el exmandatario en una alocución ante sus partidarios en la cumbre del America First Policy Institute, que se celebra estos días en la capital del país.

Al margen de insistir en su mantra de que le fueron robadas las elecciones de 2020, Trump desplegó un extenso discurso en el que dejó en claro cuál debería ser la agenda republicana de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo y a las generales de 2024.

Endurecer las leyes migratorias La seguridad fronteriza, las leyes migratorias, el reforzamiento de las fuerzas policiales y la ideología de género fueron el centro de sus ataques en su regreso a Washington DC.

«Millones de extranjeros ilegales están cruzando en estampida nuestras fronteras abiertas, entrando a raudales, es una invasión a nuestro país», indicó, en referencia a las cifras récord de inmigrantes en situación irregular que llegan por la frontera sur, principalmente.

La Administración Biden, por su parte, ha atribuido la situación en la frontera a las políticas «inhumanas» del anterior gobierno que, al ser suspendidas, se han encontrado, además, con numerosas trabas judiciales.

«Heredamos un sistema roto y desmantelado que ya está bajo presión y no está hecho para manejar los niveles y tiempos de los actuales flujos migratorios», aseguró en abril el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

En varios momentos de su discurso el exmandatario hizo hincapié en que el gobierno de EEUU debe de volver al riguroso sistema migratorio que él impuso al llegar a la Casa Blanca en 2017, y defendió el Programa Permanecer en México (MPP, por sus siglas en inglés) que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en esa nación vecina por la decisión de un juez estadounidense, con el que pretende acabar el actual gobierno.

Otros ataques al actual Gobierno Trump criticó duramente la gestión económica del presidente Joe Biden, cuya administración asumió las riendas de la Casa Blanca en medio de la pandemia de COVID-19, a lo que se le ha unido la crisis mundial de combustibles ocasionada por la invasión rusa de Ucrania.

«Somos una nación que está rogando a Venezuela y Arabia Saudita y muchos otros por petróleo», dijo el republicano y se mofó de la estrategia demócrata tras algunos acercamientos a los gobiernos señalados.

También lea Maduro pone precio al crudo de Venezuela: el reconocimiento por parte de EE. UU. Trump ofreció su discurso en medio de las deliberaciones de una comisión investigadora del Congreso sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero por parte de votantes republicanos que buscaron revertir el resultado de las elecciones.

La comisión investiga la responsabilidad de Trump, mientras una turba asaltaba el Congreso , y si el entonces mandatario podría haber evitado lo sucedido.

Sin embargo, Trump volvió a insistir en que el sistema electoral estadounidense tiene fallos en el voto por correo. «Necesitamos toda una gama de reformas de integridad electoral», dijo, y acusó a las grandes tecnológicas los «problemas» que le achaca.

También lea «La libertad estadounidense está bajo ataque»: Mike Pence Este mismo martes, el exvicepresidente Mike Pence, que se opuso a rechazar la certificación de los resultados electorales tal y como le reclamaba Trump, lo que le convirtió en blanco de los asaltantes, también tomó la palabra en Washington DC durante la 44ª Conferencia Nacional de Estudiantes Conservadores.

El ex número dos de Trump también esbozó el que podría ser su programa electoral y criticó a las «grandes tecnologías, los grandes medios, el gran gobierno, e incluso las grandes empresas» por promover una «agenda perniciosa del despertar» que, según indicó, ha llevado a que las libertades estadounidenses estén bajo ataque.

