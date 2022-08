Entornointeligente.com /

Somos o nosso maior limite? A autora, instrutora de crossfit e personal trainer Susana Henriques acredita que sim – e que é exemplo disso. Neste episódio, a ex-concorrente do programa Peso Pesado , da SIC, volta ao Vitamina P para falar do seu livro Tu és o teu único limite , lançado em Abril deste ano pela editora Manuscrito , e partilha o que é preciso para contornar obstáculos na altura de adoptar hábitos mais saudáveis.

A personal trainer ficou conhecida em 2011 como uma das primeiras participantes do programa Peso Pesado, quando tinha mais de 170 quilos. Mais de dez anos depois, e cem quilos mais leve, Susana é uma treinadora que se dedica a motivar outros a adquirir hábitos mais saudáveis. Qualquer mudança, insiste, começa com uma mudança de atitude.

Uma das chaves é definir objectivos mais pequenos e realistas. «Quando vemos algo muito longe, pensamos que isto é muito difícil, falta muito para lá chegar», explica Susana Henriques. «É muito fácil querer baixar os braços e desistir. Se formos colocando pequenos objectivos que nos levam depois à meta, é muito mais fácil manter o foco.»

Para Susana, é preciso valorizar as pequenas vitórias. «J á consigo fazer este exercício que antes não fazia, já consigo subir escadas a correr e não me canso, já consigo brincar com os meus filhos», elenca. «Isso são pequenas vitórias.»

​ A fechar o episódio, na rubrica sobre manchetes fantásticas «Há um estudo para tudo?», investigamos se é possível o consumo excessivo de melancia mudar, temporariamente, o tom da pele.

Subscreva o Vitamina P na Apple Podcasts , Spotify , SoundCloud ou outras aplicações para podcasts .

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts .

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código promocional POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias.

Tu és o teu único limite Autoria: Susana Henriques

Editora: Manuscrito

184 páginas

COMPRAR

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com