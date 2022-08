Solórzano presiona para que se pacte fecha de primarias opositoras

Entornointeligente.com /

La presidente del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, pidió a la Plataforma Unitaria aclarar cuál será el método y la fecha de las elecciones primarias opositoras, que posiblemente se realizarán en 2023.

«La gente tiene derecho a saber cuándo va a escoger a la persona que va a ser la abanderada de la oposición», afirmó la diputada durante el inicio de una gira por el estado Nueva Esparta.

Explicó que, en el caso de Encuentro Ciudadano, más que escoger al abanderado «queremos al candidato que se encargará de luchar para que haya elecciones».

«Nosotros estamos exigiendo fecha y lo exigimos no en público, porque yo no soy político de escritorio ni de la que habla aquí para no hablar allá, nosotros en el partido estamos exigiendo fecha a la plataforma, que se pongan de acuerdo», reiteró la dirigente opositora.

Hace poco más de tres meses, Solórzano presentó una propuesta de la doble vuelta para las primarias de oposición, cuestión que no se debatió aún en el seno de la Plataforma Unitaria, según dijo.

«Hoy somos muchos candidatos, si somos tantos yo quiero que me digan cómo se respeta la voluntad de la gente con transparencia, cómo garantizamos que el candidato o la candidata que resulte seleccionada tenga la suficiente robustez y apoyo popular si no vamos a dos vueltas», aseveró.

«Dijo que para que la gente pueda elegir en un «mar de candidatos», al menos que el candidato resulte ganador en primera vuelta con 10 puntos de diferencia, «no hay nada que dudar, pero si sacamos 10% o 15% cada uno, la única forma es con dos vueltas»

Fuente: Tal Cual

