Solórzano podría ser candidata a las primarias por Encuentro Ciudadano

Moiselis Méndez | LA PRENSA DE LARA.- «Si voy a poner mi nombre para las primarias, si mi partido me da permiso», estas fueron las palabras de la presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, en su visita al estado Lara, donde anunció su posible postulación como candidata a las próximas primarias de oposición para escoger un candidato único que se enfrente en unas elecciones presidenciales pautadas para el 2024.

El estado Zulia fue quien elevó la propuesta y se la hizo llegar a las regiones, pero para que su abanderamiento sea oficial este tiene que ser aprobado en cada región , para luego hacer el anuncio en un congreso general. Sin embargo, Solórzano, con voz segura, afirmó que está siendo apoyada por su partido y que se harán todos los trámites necesarios.

«Yo sí le echo pichón», citó con picardía este refrán criollo, refiriéndose que está dispuesta a asumir el compromiso de lo que sería la Presidencia de la República, y aseguró que este proceso de primarias es una prueba de unidad y no de división. «Es un tema de política, queremos luchar por unas elecciones libres, justas y verificables en Venezuela».

«Son primarias de oposición no sólo de la plataforma unitaria» , aclaró, pues diferentes partidos y organizaciones han manifestado que quieren participar en este procedimiento y no precisamente significa que ahora apoyan a la plataforma.

Violación de DD. HH En su visita, la presidenta de la comisión especial de justicia y paz, denunció la persecución contra los dirigentes de oposición y hacia los medios de comunicación.

Señaló que la baja calidad en los servicios públicos representan una «clara violación a los derechos humanos» , instando a los ciudadano a acudir a instancias no sólo nacionales, sino también internacionales para relatar los atropellos vividos en Venezuela en la búsqueda de un cambio. «Uno no se puede acostumbrar, no está bien vivir así», dijo con gran indignación.

