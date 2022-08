Solo una vez jugando la lotería le bastó para ganar más de 700 mil dólares

Entornointeligente.com /

Por: El Diario NY

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El afortunado jugador, de nombre Nathaniel Marksman, se llevó a casa un premio máximo de $1 millón de dólares canadienses en el sorteo Lotto Max que se realizó el 3 de junio (alrededor de $773,950 dólares americanos), según un comunicado de prensa de Ontario Lottery and Gaming Corporation que recién se lanzó.

«Pensé que la máquina estaba rota mientras revisaba mi boleto en la tienda después de ver todos los ceros», dijo Marksman.

«Le pedí ayuda al empleado y me dijo que no estaba rota. Yo estaba conmocionado y sorprendido, luego me subí a mi auto y lloré lágrimas de felicidad».

Puedes leer la nota completa en El Diario NY

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com