Solo dos opciones les quedan a los pensionados y jubilados: Casa por cárcel o Bingos y Casinos…

¿No me creen?

¿Locura senil? (seguramente algo cargo de ello) …

Pero a veces, cierto dejo de locura nos lleva a algo que llaman verdad, señales casi inexistentes en nuestras vivencias en pleno siglo XXI, donde la mentira campea libremente…

Pensemos…

Casa por cárcel:

Díganme si quedarse obligado en sus casas o pobres ranchos, por no poder salir para ningún lado, no se asemeja a lo antes descripto…

Un pasaje de los Valles del Tuy a Caracas tiene un valor de 12 a 15 bs (ida y vuelta de 24 a 30 Bs) …

Caracas Los Teques, la misma lavativa…

¡Solo en pasajes!

Lo cual nos dice qué en una semana, se les acaban los miserables riales a nuestros abuelos de sus pensiones prácticamente inexistentes…

Solo en Caracas cuesta 3 bs un simple pasaje, las pensiones no les alcanza para trasladarse en ellos todo el mes, en un supuesto pasaje diario ida y vuelta que llegaría a 180 bs mensuales (una verdadera vergüenza la pensión de nuestros abuelos) …

(Y si hacemos un paréntesis en el tema y tocamos el de las camionetas de pasajeros, debe de ser un gran negocio ser propietario de dichos vehículos, ya que Caracas está inundada de ellas, donde en «una cuadra vemos de 10 a 12 de ellas circulando» (jugando carreras entre ellos en lucha abierta por pasajeros), abarrotando nuestras avenidas con una nueva modalidad de parte de dichos vehículos, donde saturan las calles y avenidas estacionando las mismas por todas partes, dificultando en gran medida el libre desplazamiento de los demás vehículos particulares, entorpeciendo el tránsito de toda Caracas, donde nadie toma medidas al respecto de los lugares donde estacionan)…

Regresando con nuestros abuelos:

Medicinas y alimentos, mejor no tocamos un tema que todos conocemos…

¿Entonces?

¿Continuamos analizando?

Les pondré un ejemplo tonto en comparación a todas sus calamidades que deben pasar con unas pensiones si se quiere inexistentes, porque como se le puede llamar a 130 Bs mensuales…

Si nuestros pensionados llegan a un comercio para intentar comprar una simple empanada, los oímos decir:

«Prueba con esta tarjeta para ver si me quedan 3 Bs aquí, o cobra 2 bs en esta y 4 Bs en esta otra»

Y la repuesta que quiebra el alma a cualquiera en la mayoría de las veces que los atienden: «saldo insuficiente abuelo» por unos 3 Bs miserables…

Y si tocamos el tema de los abuelos que cargan carros por su esfuerzo de toda una vida…

¡No lo pueden usar!…

Estacionamientos de 14 Bs diarios (estamos hablando de 420 Bs mensuales).

Y si se arriesgan y salen muchos de ellos en pobres vehículos a pasos de ser chatarras (solo imaginemos la compra de repuestos), los zamuros y tiburones les remolcan los carros, cuando esos mismos gendarmes no hacen absolutamente nada, en trancas descomunales por accidentes o palos de agua, o las miles y miles de camionetas de pasajeros que indirectamente entorpecen el tránsito (muy frecuentes en estos tiempos) para intentar ayudar a la ciudadanía…

¿Qué piensan ahora de mi supuesta locura senil?

Ante los hechos que nos hablan sin tapujos de sus tristes vivencias… No existen otras alternativas: «Casa por cárcel» (obligados a quedarse en sus ranchos soñando en milagros con pensiones justas que nunca llegan) …

La otra loca y posible solución:

Bingos y Casinos:

Tal vez piensen en ello y si no lo hacen, sería mejor que lo pensaran (nuestros abuelos) …

Intentar todos unidos, formar algo que se parezca a una gigantesca cooperativa con los 4 millones de pensionados que existen (porque soñar no cuesta nada) …

La patente, permiso, suscripción, licencia o como queramos llamarlo tiene un costo de 350 mil dólares …

Con ½ Petro mensual de cada uno de ellos, (ya ni eso les dan con la gigantesca devaluación), estamos hablando de 120 millones de dólares mensuales, lo cual si los unieran en un esfuerzo sobrehumano por 2 meses en conjunto (sin comer por 60 días en una dieta obligada), con 240 millones de «verdes» montarían como mínimo 20 casinos, los cuales llamaríamos «Los Casinos de los Abuelos» …

Y con un poco de suerte tres de ellos en La Tortuga, lugar afrodisíaco y turístico jamás visto en nuestro malherido planeta, donde según nuestro gobierno piensan instalar 10 hoteles súper de lujo y por demás atrayentes que serán la sensación y noticia en todo el planeta (viral en todas las redes sociales como mínimo, donde de seguro nuestro gobierno permitirá de forma gratuita la filmación de nuevos videos de parte de todos los cantantes del mundo entero, reggaetones etc. etc. etc., para publicitar el faustuoso y afrodisiaco lugar que será La Tortuga)…

Hablemos de los casinos existentes hoy día en nuestro país…

Con una hospitalidad fastuosa para los que llegan a dichos lugares, como si los visitantes fueran jeques o en comparación a los mandatarios que fueron al Reino Unido a despedir a la reina fallecida…

¿Cuál será la razón de ello? …

El estacionamiento es cancelado por dichos casinos…

Bebidas de todo tipo a elección de los jugadores: Café, marrón (grandes) cervezas de todo tipo, vino para todos los gustos, blanco, tinto, champaña, whisky 12, 18 años y 24 para los más forrados en verdes, comidas de las mejores, a elección de los «invitados» …

¡¡¡¡Todo gratuito!!!!

Carros O km importados en rifas gratuitas también cada 3 meses…

¿En cuánto ascenderá las ganancias de dólares de dichos establecimientos, para dar dichas dadivas?

Miles y miles o millones de dólares mensualmente como mínimo…

¿Y con 20 casinos administrados y trabajados por nuestros pensionados y jubilados a cuánto ascenderán dichas cifras?…

¡¡¡¡MILLONES DE DOLARES!!!!

Y con ello, adiós a los sufrimientos de nuestros abuelos…

Saquen su cuenta…

Verdad…

Les repito:

Ahí se las dejo…

Saquen su cuenta…

NO LO OLVIDEN: CASA POR CARCEL O BINGOS Y CASINOS…

