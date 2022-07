¡SOLO DEJARON ESCOMBROS! Así quedó la residencia oficial de Sri Lanka tras la invasión de miles de manifestantes (VIDEOS)

Entornointeligente.com /

Videos compartidos por medios locales de Sri Lanka muestran los escombros dentro de la residencia privada del primer ministro del país, Ranil Wickremesinghe, tras el incendio provocado por los manifestantes durante las masivas protestas ocurridas este sábado en la capital de Colombo.

La Policía ya arrestó a tres individuos relacionados con los desmanes, detalla el medio local Daily Mirror. Entre los detenidos se encuentra un joven de 19 años, oriundo de la ciudad de Mount Lavinia; otro de 24, del suburbio capitalino de Kadawatha; y el tercero, de 28, procedente de la ciudad de Galle. Los agentes continúan con la investigación y esperan poder detener a otros sospechosos.

Mientras, un video publicado por la agencia india ANI muestra que los manifestantes todavía se encuentran en la residencia de Wickremesinghe, empezaron a cocinar e incluso hicieron una fiesta de piscina.

Ante las protestas de ayer provocadas por la peor crisis económica en la historia del país que desembocaron también en la irrupción de la residencia presidencial, el primer ministro anunció que dejará su cargo seguido por el mandatario Gotabaya Rajapaksa, quien aseguró que renunciará a su puesto el próximo 13 de julio. La dimisión de ambos figuraba como uno de los principales reclamos de las movilizaciones a nivel nacional.

