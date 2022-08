Solo cinco bombas subsidiadas en los Altos Mirandinos

Entornointeligente.com /

Limitaciones para acceder al combustible aumentan cada vez más DORIANA BORREGO

Llenar el tanque se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes cuentan con un vehículo particular, debido al largo tiempo de espera en las filas de vehículos, sumado al costo elevado de la gasolina a precio internacional y las escasas estaciones de servicio con el subsidio activo.

«Si siguen cambiando la modalidad de trabajo de las bombas no sé cómo vamos a hacer, en el peor de los casos si quitan a largo plazo el subsidio en su totalidad muchos de nosotros tendremos que dejar en paro los automóviles porque la relación entre la inversión y los beneficios no se justifica», explicó Leonel Colmenares, conductor.

Después de que fuera anunciado que la estación de servicio de la Oveja Negra ajustaría sus precios al costo internacional a partir del 19 de agosto, un gran número de dueños de vehículos han tenido que migrar a otros puntos para abastecerse de forma exitosa.

Actualmente existen solo cinco instalaciones accesibles en los Altos Mirandinos, siendo las bombas de los Nuevos Teques, El Cabotaje, El Don Blas y la del pueblo de San Antonio las más cercanas.

«Si me voy hasta el Limón me gasto la gasolina que esperé para llenar por hasta más de tres horas, no es rentable. Los que suelen surtirse ahí es porque van en vía pero ser de Los Teques e ir hasta allá es una inversión», comentó Gregorio Maldonado, quien desde hace más de tres meses no ha recibido la renovación de su cupo.

Agregó que un aspecto positivo de esta modalidad es que «las colas en la carretera Panamericana van a fluir mejor, a pesar de ser un beneficio, ciertamente las colas eran interminables provocando que el retraso vehicular fuera excesivo incluso para quienes no estaban en espera para llenar el tanque»./ct

