Solo 20% de las empresas en México conocen los beneficios de listarse en Bolsa: CNBV

Cancún, QR. En México solo 20% de las empresas conocen los beneficios de llevar a cabo una oferta pública inicial de acciones (OPI) o una colocación de deuda en la Bolsa de valores, por lo que el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) , Jesús de la Fuente Rodríguez, hizo un llamado a los jugadores del mercado para promover las ventajas de ser una compañía pública.

«Desarrollamos recientemente la encuesta nacional de financiamiento de las empresas, la cual demostró que únicamente 20% de las empresas conoce las posibilidades que existen para financiarse en el mercado de valores, además, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un menor conocimiento del sector», dijo el funcionario.

Al participar en el «11 Foro de Emisoras», organizada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) , que reunió a más de 200 emisoras y potenciales empresas para listarse en el mercado, De la Fuente subrayó que uno de los grandes retos es que más empresas lleguen a Bolsa, ya que hay un gran desinterés por institucionalizarse y aceptar a nuevos inversionistas.

«Esto es una tarea enorme que nos corresponde a todos impulsar para que se conozcan los mayores beneficios que es participar en Bolsa. Nuestros datos señalan que ocho de cada 10 empresas no aceptarían aportaciones de capital porque no están interesadas, porque no quieren la intervención en la toma de sus decisiones, son negocios que prefiere mantenerse sin nuevos inversionistas y seguir siendo familiares», añadió.

El presidente del órgano regulador del mercado también dijo que otra de las grandes barreras a derribar es la falta de un gobierno corporativo, lo cual es un tema relevante, ya que todas las empresas para el año 2030 deberán incluir en su estructura y en su organización aspectos relacionados con factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Enseguida destacó que contar con un gobierno corporativo sólido ayuda a las empresas a tener un «buen desarrollo y crecimiento». No obstante, algunas firmas no cuentan con esta estructura, ya que implica tener consejeros independientes, comités societarios y de auditoría para manejarse de forma más adecuada.

«Un aspecto fundamental de este gobierno corporativo es que impulsa principios de diligencia, principios de lealtad, lo que permite que se manejen con mayor transparencia, con mayor seguridad y conforme avance el marco jurídico todas las empresas lo tendrán que contemplar», resaltó Jesús de la Fuente.

