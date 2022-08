«Solidariedade com Sanna». Mulheres gravam vídeos a dançar para apoiar primeira-ministra finlandesa

Entornointeligente.com /

Uma onda de solidariedade com a primeira-ministra finlandesa surgiu nas redes sociais, numa altura em que Sanna Marin tem sido criticada após a publicação de alguns vídeos nos quais a líder finlandesa aparece a dançar e a cantar com amigos e celebridades.

«Solidariedade com Sanna» é o mote da campanha que inundou as redes sociais, nomeadamente o Twitter, com vídeos de mulheres finlandesas e dinamarquesas a dançarem.

«Solidarity with Sanna»

Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky

— Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022 Na sexta-feira, a primeira-ministra finlandesa fez um teste de despiste às drogas na sequência das exigências da oposição, que criticou a atitude da líder, dizendo que tal comportamento não é apropriado para uma primeira-ministra, alegando que esta pudesse estar sob a influência de drogas.

Sanna Marin garantiu que nunca consumiu substâncias ilícitas e, no dia anterior, já se tinha defendido em público em resposta às críticas. «Tenho uma vida familiar, tenho uma vida profissional e tenho tempo livre para passar com os meus amigos. Praticamente o mesmo que muitas pessoas da minha idade», afirmou.

The #PropelHerAUS ladies #StandWithSanna ?? ???? @LyndsayFreeman8 and I can parent, defend our country AND dance all at the same time. Imagine that! pic.twitter.com/okDz1IqPWc

— Shamsa Lea ?? (@ShamsaLea) August 22, 2022 Recentemente, uma fotografia da primeira-ministra finlandesa, de 36 anos , num festival de música circulou no Twitter com vários comentários sobre a indumentária da governante. Em Dezembro de 2021, Sanna Marin pediu desculpa publicamente por ter visitado um bar em Helsínquia depois de ter estado em contacto com outro ministro que havia testado positivo à covid-19.

