El vehemente mensaje de Wílmer López a las jugadoras de Alajuelense tras la eliminación

Wílmer López se mostró dolido por la eliminación de Alajuelense Femenino del torneo. El Pato, técnico del plantel, dijo que él mismo les hizo saber a sus jugadoras que no supieron retribuir todas las condiciones que les da la institución y el apoyo de la afición.

López fue más allá y dio a conocer que desconoce si seguirá al mando del proyecto para el próximo certamen, debido a que cuando Fernando Ocampo, presidente liguista, le dio la oportunidad, era por lo que restaba del presente campeonato.

El Pato fue sincero tras la derrota 1 a 0 con Saprissa y señaló que su equipo afrontó el presente certamen con mentalidad y actitud inadecuadas.

-¿Qué valoración hace del juego?

Cada equipo hace valer su casa, eso es algo que se nota por el resultado. Yo se los dije a las muchachas, esto que acabamos de recibir hoy, no hablo de la pérdida sino de la eliminación, no la perdimos hoy, es una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo atrás. La Liga empezó el torneo muy bien, la Liga empezó el torneo invicta, ganando y de un pronto a otro se quebró y no supo cómo levantarse.

Por ahí se tuvieron unos picos altos, unos picos donde se retomó buena actitud, buen fútbol, buenos ganes, pero volvemos a tener esas caídas que al final pesaron. Eso es producto de algo que venía desde atrás

Yo les dije a las muchachas: No era quitar un entrenador o poner otro entrenador, sino que pasaba más por la mentalidad y actitud de ellas porque las condiciones las tienen. Hay muchachas con buenas condiciones, simplemente pasa más por la mentalidad

Tuvimos un partido donde Saprissa aprovecha muy bien las cuatro opciones de gol, y nosotros no aprovechamos las ocasiones que tuvimos, al final ahí está el pecado

-¿Qué tiene que decir de la cantidad de expulsiones que ha acumulado en las últimas dos fechas?

No mando a mis jugadoras a jugar fuerte, brusco o mal intencionado, sí le puedo decir que a veces son estrictas los árbitros con mis jugadoras. Tengo a Raquel Rodríguez que tiene buen físico, pero le hacen 15 o 10 faltas por partido y a las rivales no les sacan amarillas

-¿Tiene vía libre para contratar para el próximo torneo?

Ni sé si yo sigo, la verdad, eso es lo primero, porque el presidente estaba muy claro de que era por lo que quedaba el campeonato. Vamos a terminar el torneo decorosamente, vamos a cerrar en nuestro estadio y vamos a ofrecer disculpas a la afición, directiva, porque estas muchachas cuentan con todo, ellas tienen lo que otros equipos no tienen y ellas no supieron devolver el apoyo y agradecimiento del club. Tenemos que cerrar de la mejor manera para ofrecerle disculpas a la afición por lo sucedido

