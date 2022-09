Soldados ucranianos escribieron homenaje a la reina Isabel II en sus misiles (Fotos)

Entornointeligente.com /

Las fotos de las municiones alineadas en filas, listas para ser lanzadas contra los invasores rusos, contenían mensajes en inglés y en ucraniano.

» R.I.P. Queen Elizabeth II (Descansa en paz reina Isabel II)», se leía en el lateral de uno de los casquillos de color verde. » Keep calm and carry on (Mantén la calma y sigue adelante)», decía otro.

Otra imagen mostraba mensajes en ucraniano con palabras como «Gloria a la Reina» o simplemente «Isabel» .

Las imágenes fueron publicadas en Twitter por un ucraniano que afirma ser artillero de una Brigada de Asalto.

«La sincera gratitud y el respeto de los artilleros ucranianos a la notable líder de una gran nación» , escribió en su publicación, acompañada por las fotos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky , dijo el jueves que se había enterado con «profunda tristeza» del fallecimiento de la reina Isabel II, que calificó como una «pérdida irreparable» .

«En nombre del pueblo ucraniano, damos nuestro más sincero pésame a la familia real, a todo el Reino Unido y a la Commonwealth por esta pérdida irreparable «, dijo Zelensky en un mensaje en las redes sociales. «Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes», escribió.

Desde el inicio de la invasión rusa, el Reino Unido ha mostrado su apoyo a Ucrania en la guerra a través de varios paquetes de ayuda militar. En total, las ayudas ascienden a unos 2.300 millones de libras (2.600 millones de dólares).

Asimismo, la nueva primera ministra británica, Liz Truss , expresó el martes a Zelensky que el Reino Unido mantendrá su «respaldo a la libertad y la democracia» en su país, que prevé visitar pronto.

En su primera conversación con un mandatario extranjero tras tomar posesión del cargo, la jefa de Gobierno británico subrayó que Ucrania «puede confiar en la ayuda del Reino Unido a largo plazo», indicó en un comunicado Downing Street, su residencia oficial.

(Con información de AFP)

