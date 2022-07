Soldados da paz

Entornointeligente.com /

Este não será nem um artigo, nem uma crónica, mas apenas um profundo e sincero agradecimento. Um agradecimento àqueles que não têm voz, mas que a sua voz nos salva tantas vezes. Um agradecimento àqueles que a qualquer hora do dia e estejam a fazer o que estiverem a fazer largam tudo para arriscar a sua vida.

Este é um agradecimento àqueles que muitas vezes apenas têm um bilhete de ida e um bilhete de regresso incerto. Este é um agradecimento àqueles que dão de si sem pensar em si. Este é um agradecimento a todos os bombeiros e bombeiras do nosso país.

Estamos perante mais um Verão e com o Verão vêm sempre os incêndios que teimam em destruir tantas vidas humanas e animais. Este ano, temos o dobro dos hectares de terra ardidos em relação ao ano passado, temos milhares de bombeiros a postos para darem a sua vida por nós, mas mesmo assim não são tratados com a dignidade e respeito que merecem.

Não se pode dizer que os bombeiros são tratados com dignidade e respeito quando pagam as portagens para chegarem aos fogos e as associações não são ressarcidas dessa despesa. Quando têm de organizar festas ou explorar um café para conseguirem ter dinheiro para suprimir as suas necessidades. Quando a sua remuneração não corresponde ao risco que correm. Quando só são lembrados quando fazem falta.

Agradeço imensamente a todos os bombeiros e bombeiras deste país, que deixam a sua família para trás para ir proteger a dos outros, que não são recompensados dignamente e não têm subsídio de risco, apesar de colocarem sempre a sua vida em segundo lugar e a nossa em primeiro.

São eles, os bombeiros, uns dos verdadeiros heróis sem capa. Quando precisamos são eles que nos vão socorrer. Espero que o Governo se comece a lembrar disso, porque elogios leva o vento, o que precisamos é de acção e de uma resposta célere e eficaz às necessidades dos bombeiros que tanto fazem pelo nosso país. Que nunca nos esqueçamos daqueles que aparecem quando precisamos, com mais vontade de ajudar do que dinheiro no bolso.

