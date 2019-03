Solari, Tuchel, Di Francesco y los efectos de la eliminación

Entornointeligente.com /

La primera mitad de los octavos de final de la Liga de Campeones 2018/19 ha dejado cuatro equipos en los cuartos, Ajax, Tottenham, Oporto y Manchester United, y cuatro despedidas que dejan bastante tocados sobre todo a Santiago Solari, Thomas Tuchel y Eusebio di Francesco.

Las próximas horas, días o semanas dictarán el futuro de los tres al frente del Real Madrid, el París Saint Germain y el Roma. Por el momento, al menos públicamente, los tres clubes están en fase de asumir la decepción. Sonora fue la eliminación del conjunto madridista ante el Ajax, por el modo y el resultado en la vuelta (1-4) en el Santiago Bernabéu. El joven y descarado conjunto ajacied destronó al campeón de las tres ediciones precedentes, que cerró una semana negra, tras caer en la semifinal copera y despedirse de cualquier opción al título liguero ante el Barcelona.

No menos sorprendente y llamativa fue la del París Saint Germain. Enfocaba la vuelta con un marcador incluso mejor que el Real Madrid. Había ganado 0-2 en Old Trafford a un Manchester United que para colmo llegaba en cuadro, casi sin jugadores del primer equipo y con buena parte de su once titular ausente.

Y el conjunto inglés protagonizó una remontada histórica (1-3) para, con polémica por la concesión con el VAR de por medio del penalti definitivo, meterse en los cuartos de final, para cercenar un nuevo proyecto del millonario club parisino, encomendado en esta ocasión a Tuchel, que había encandilado por su dirección del Borussia Dortmund, pero que se encontró con el mismo resultado que anteriores técnicos, la prematura eliminación en la Champions, el gran objetivo.

“Tengo confianza en el entrenador y en sus decisiones. No es el momento de tomar decisiones, hay que hacerlo con la cabeza fría. Hay que calmarse, analizar y también ver lo que quiere el entrenador”, afirmó tras la enésima decepción europea el presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.

El Roma, semifinalista la pasada edición, fue incapaz de repetir actuación ante un Oporto muy bien armado y con recursos. Di Francesco llegaba a Do Dragao en el disparadero por su discreta temporada.

Ahora, horas después de la eliminación, ya han comenzado a aparecer nombres de posibles sustitutos aunque los jugadores romanistas unánimemente no dudaron en mostrar su apoyo incondicional al técnico de Pescara.

Se abren, pues, periodos de debates internos y análisis. Intervenir con rapidez o apaciguar en pleno disgusto y comenzar a mirar y a preparar el futuro.

El Real Madrid aún debe amarrar, en esta ‘travesía’ que le queda hasta el final de campaña, su clasificación para la próxima Champions, al igual que el Roma, mientras que al PSG, con el título liguero asegurado, le falta hacerse con la Copa, aunque las coronas locales sean poca cosa para una inversión multimillonaria que tiene puesto el foco en Europa.

La cara opuesta es esa cara de niño que sigue teniendo el noruego Ole Gunnar Solskjaer, aunque ya con canas. Veinte años después de protagonizar la histórica victoria en el Camp Nou ante el Bayern Múnich dirigió al United a una remontada también para el recuerdo en el Parque de los Príncipes.

Y lo hizo además casi con lo puesto, casi sin efectivos, con buena parte de sus titulares ausentes. Su irrupción en el banquillo de los ‘red devils’ tras sustituir a Jose Mourinho, ha sido estelar. Renacido en Liga y de vuelta a unos cuartos de la Champions cinco años después.

Reforzados, y mucho, salieron los jugadores del Ajax y su entrenador, Erik ten Hag, del Santiago Bernabéu. Llegó al banquillo ajacied en diciembre de 2017 para reemplazar a Marcel Keizer y le devuelve a la antepenúltima ronda del torneo europeo 16 años después. Además, de forma brillante, con un gran fútbol, efectividad y un descaro admirables.

Más de un año y medio más joven que Solksjaer es Sergio Conceiçao, que también devuelve el protagonismo al Oporto, que no jugaba unos cuartos desde 2015. Y lo hace con un bloque sólido, con mezcla de juventud, osadía y experiencia, la que lideran desde la portería Iker Casillas, que sumó frente al Roma su victoria 101 en la Champions, y el propio Pepe en un reencuentro de épocas de gloria y títulos en el Real Madrid.

Mauricio Pochettino se revaloriza cada temporada que pasa. Ocho años después, el conjunto londinense se planta en los cuartos y lo hace con todos los pronunciamientos. Otro conjunto joven como el Borussia Dortmund plantó cara, pero solo relativamente ante un equipo muy hecho como el del argentino.

La próxima semana se resolverán el resto de eliminatorias y se conocerán los otros cuatro equipos que seguirán aspirando a jugarse el título en el Wanda Metropolitano de Madrid.

El Atlético tratará de dar la puntilla al Juventus tras el 2-0 de la ida; el Manchester City de Pep Guardiola pretende rematar la faena ante el Schalke después de ganar 2-3 en Gelsenkirchen; El Barcelona recibirá al Lyon tras igualar a cero en Francia; mismo resultado con el que encaran el choque en el Allianz Arena de Múnich el Bayern y el Liverpool, vigente subcampeón.

EFE / EKB

LINK ORIGINAL: El Diario de Caracas

