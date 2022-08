Entornointeligente.com /

Soi kèo Châu Á, kèo chấp giữa Tottenham vs Wolves Tỷ lệ kèo cược châu Á: 1.86*1: 1/4*2.00

Trận mở kèo gần nhất đội nhà Tottenham chấp Southampton 1.5 bàn. Cuối cùng thì thắng kèo. Trận mở kèo gần nhất đội khách Wolves chấp Fulham 0.25 bàn. Cuối cùng thì thua 1/2 kèo. Tỷ lệ kèo cược giữa Tottenham vs Wolves Phong độ của đội nhà Tottenham trong 5 trận gần nhất: W D W L W

Bước vào trận đấu sắp tới, Tottenham sẽ có lợi thế vô cùng lớn khi chơi trên sân nhà London và thầy trò HLV Conte hoàn toàn đủ khả năng giành trọn vẹn 3 điểm trước một đối thủ đang thi đấu vô cùng tồi tệ trong thời gian qua. Ba điểm trong cuộc đối đầu này sẽ giúp cuộc đua tranh ngôi vương của giải Ngoại hạng Anh sẽ ngày càng trở nên hấp dẫn.. Ngoài ra, Tottenham cũng đang thi đấu khá tốt khi trong 5 lần ra sân mới đây, họ đã giành 3 chiến thắng và chỉ để thua đúng 1 lần duy nhất.

Phong độ thi đấu gần đây của đội nhà Wolves

Ở hạng mục kèo Châu Á, trong 15 lần mở kèo mới đây, giới đầu tư tham gia soi kèo bóng đá và đặt cược cho Tottenham đã thu một lợi nhuận lớn. Cụ thể, đội bóng này đã thắng kèo 10 lần và để thua 5 trận còn lại.

Phong độ của đội khách Wolves trong 5 trận gần nhất: L D D L D

Ở mùa bóng năm nay, Wolves là 1 trong những đội bóng có xuất phát khá tệ. Sau 2 vòng đấu, Bầy sói đã không giành được bất kỳ trận thắng nào. Thay vào đó, kết quả tốt nhất mà họ nhận được chỉ là một trận hòa và một trận thua còn lại trước Leeds. Điều đáng chú ý là các đối thủ đội bóng này gặp đều không quá mạnh và nếu tình trạng này không được khắc phục thì Wolves sẽ tiếp tục gặp khó khăn ở mùa giải năm nay. Trong 5 trận đấu mới đây nhất, Bầy sói cũng đã không thể giành chiến thắng bất kỳ trận đấu nào.

Phong độ thi đấu gần đây của đội khách Wolves

Bên cạnh đó, trong 10 lần mở kèo mới đây nhất, Wolves đang là đội bóng có tỷ lệ thua cược khá lớn. Cụ thể, họ chỉ thắng đúng 6 lần, chiếm tỷ lệ 40% và để thua 9 trận còn lại.

Với những màn trình diễn ấn tượng trong các trận đấu diễn ra gần đây, Tottenham được nhà cái Châu Á ấn định nằm cửa trên và chấp Wolves 1.25 bàn. Tức là, nếu người chơi đặt cược cho Tottenham thì đội chủ nhà sẽ ăn tiền với tỷ số cách biệt từ 2 bàn trở lên. Ngoài ra, tỷ lệ trả thưởng tương ứng của Tottenham với Wolves lần lượt là 1.86 và 2.00.

Kết luận: Chọn Tottenham là đội cửa trên.

Soi kèo Châu Âu giữa hai đội bóng Tottenham vs Wolves Tỷ lệ kèo cược Châu Âu: 1.37*7.80*3.78

Tottenham chưa có bất kỳ thành tích áp đảo nào trong mỗi lần đối đầu cùng với Wolves. Trong 10 lần gặp nhau từ năm 2012 đến nay, đội bóng này chỉ đánh bại đối thủ đúng 4 lần, để thua 3 và hòa 3 trận còn lại.

Lịch sử đối đầu giữa hai CLB Tottenham vs Wolves

Ở trận đấu lượt về của mùa giải trước, Wolves là đội bóng giành chiến thắng trên sân Tottenham Hotspur Stadium của Tottenham. Kết thúc 90 phút thi đấu, Bầy sói đã đánh bại Tottenham với tỷ số cách biệt 2-0.

1.37*7.80*3.78 là tỷ lệ kèo mà nhà cái Châu Âu ấn định cho trận đấu sắp tới. Các con số này tương ứng với kết quả thắng, thua và hòa của Tottenham.

Kết luận: Chọn đội nhà Tottenham thắng.

Soi kèo Tài Xỉu giữa hai đội bóng Tottenham vs Wolves Tỷ lệ kèo Tài Xỉu: 2.75

Các cuộc chạm trán giữa Tottenham vs Wolves thường không có nhiều bàn thắng diễn ra. Theo thống kê, trong 5 lần gặp nhau mới đây, số bàn thắng cầu thủ hai đội ghi được mới chỉ là 10, tức là trung bình mỗi trận đấu sẽ có 2 bàn thắng được ghi. Bên cạnh đó, số lần đổ về cửa Xỉu là 4 và đổ về cửa Tài là 1. Chính vì vậy, các chuyên gia nhận định ở trận đấu tới đây, khả năng tiếp tục vẫn về Xỉu.

Trong 5 trận đấu diễn ra gần đây, hàng thủ Tottenham thi đấu chưa quá chắc chắn. Gà trống chỉ để đối thủ ghi 7 bàn với tỷ lệ thủng lưới trung bình là 1.4 bàn/trận. Ở hàng tấn công, Tottenham cũng đã ghi được 13 bàn thắng.

Bên kia chiến tuyến, hàng thủ của Wolves chơi ổn định hơn đối thủ khi chỉ để thua 6 bàn trong 5 trận đấu mới đây. Tuy nhiên, hàng công của đội bóng lại chơi vô cùng thậm tệ khi chỉ gành được vỏn vẹn 4 bàn thắng.

Tỷ lệ kèo được nhà cái ấn định đối với hạng mục kèo Tài xỉu là 2.75. Nghĩa là, nếu bạn đặt cược Tài thì sẽ ăn tiền khi có từ 3 bàn trở lên. Đối với tỷ lệ ăn tiền: cửa Tài là 1.96 và cửa Xỉu là 1.88.

Kết luận: Chọn cửa Xỉu.

Soi kèo tỷ số giữa hai CLB Tottenham vs Wolves

Với lợi thế sân nhà, Tottenham hướng tới mục tiêu giành 3 điểm để đuổi kịp các đội phía trên. Ngoài ra, sự thiếu ổn định trong lối chơi của Wolves cũng là căn cứ để đoàn quân Conte giành 1 chiến thắng cách biệt. Theo nhận định của các chuyên gia soi kèo, Tottenham sẽ đánh bại Wolves với tỷ số cách biệt 2-0.

Nhận định kèo tỷ số trận đấu giữa Tottenham vs Wolves Dự đoán tỷ số trận đấu

Tỉ số hiệp 1 trận đấu giữa Tottenham vs Wolves: 1-0 Tỉ số cả trận đấu giữa Tottenham vs Wolves: 2-0 Dự đoán đội hình ra sân của Tottenham vs Wolves

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies, E. Royal, Bentancur, Højbjerg, Sessegnon, Son, Kulusevski, Kane. Wolves: José Sá; Jonny, Kilman, Collins, Aït-Nouri, Neves, Dendoncker, Hee Chan, Neto, Gibbs-White, Podence.

