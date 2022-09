Entornointeligente.com /

Thông tin soi kèo Manchester United vs Arsenal luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những anh em cược thủ. Hiểu được điều đó nên chuyên gia soi kèo của https://tylekeopro.com/ đã tổng hợp những thông tin soi kèo chi tiết nhất cho anh em tham khảo.

Tỷ lệ kèo pro soi kèo Manchester United vs Arsenal – kèo châu Á Tỷ lệ kèo châu Á: 0.81*0:0.5*0.74

Các chuyên gia soi kèo hiện nay đánh giá phong độ giữa Manchester United và Arsenal khá tốt. Chính vì thế mà đối thủ Arsenal cũng khá rẻ chừng đội chủ nhà. Họ chỉ chấp đội chủ nhà 0.25 trái.

Ở trận mở kèo gần đây nhất, Manchester United đã chấp Leicester 0.5 trái và Kết quả thắng kèo vào ngày 2/9. Tiếp theo trong trận mở kèo ngày 1/9, Arsenal là chấp đội khách Aston Villa 1.25 trái và kết quả thua kèo. Tỷ lệ cược Châu Á, soi kèo Manchester United vs Arsenal Phong độ của đội nhà Manchester United 5 trận gần nhất: W W W L L

Theo dõi vị trí của Manchester United trên bảng xếp hạng, anh em sẽ thấy đội bóng này đang xếp ở vị trí thứ 8 với 9 điểm qua 5 trận đấu. Tức là trung bình mỗi trận đấu họ sẽ giành được 1.8 điểm. Và trong trận đấu gần đây nhất với Leicester City họ đã giành được chiến thắng 1 – 0.

Phong độ thi đấu gần đây của đội nhà Manchester United

Trong năm trận thi đấu gần đây từ đầu tháng 8, mọi người có thể thấy Manchester United đã giành chiến thắng 3 trận trước các đối thủ như Leicester City, Southampton hay Liverpool. Còn lại hai trận đầu tiên họ để thua với Brentford và Brighton.

Khi nhìn vào 10 trận mở kèo gần đây nhất của Manchester United, các anh em sẽ thấy Manchester United là một đội bóng mang về cho người chơi khá nhiều cơ hội để đặt kèo. Tỉ lệ mở kèo chiến thắng của họ là 60% và tỷ lệ thua chỉ là 40%. Vì thế mà các chuyên gia soi kèo Manchester City vs Arsenal nhận định rằng Manchester City thực sự là một đội bóng rất tuyệt vời để đặt kèo. Anh em lựa chọn mà tra từ City sẽ có khả năng thắng kèo rất lớn.

Phong độ của đội khách Arsenal 5 trận gần nhất: W W W W W

Trên bảng xếp hạng Arsenal đang là đội bóng giữ vị trí đầu bảng. Qua năm trận thi đấu họ em về 15 điểm. Như vậy tức là ở mỗi trận đấu họ giành được 3 điểm. So với phong độ của Manchester United thì Arsenal có phần nhỉnh hơn. Ở trận đấu gần nhất với Aston Villa họ đã giành chiến thắng 2 – 0.

Phong độ thi đấu gần đây của đội khách Arsenal

Trong cả năm trận thi đấu gần đây nhất tính từ đầu tháng 8, Arsenal thể hiện phong độ của mình rất tốt. Họ không để thua hay hòa bất cứ đối thủ nào. Và những đối thủ thi đấu với họ là Aston Villa, Fulham, Bournemouth, Leicester cũng như Brighton.

Theo dõi 10 trận mở kèo gần đây nhất của Arsenal, người chơi cũng thấy đội bóng này giành đến 7 trận thắng. Vì thế tỷ lệ tỷ lệ thắng của họ lên đến 70%. Đây cũng là một con số rất ấn tượng. Anh em nếu lựa chọn Arsenal cũng có khả năng thắng kèo rất lớn.

Más sobre Fulham Southampton Tỷ lệ kèo châu Á được các chuyên gia đưa ra là Arsenal chấp Manchester City 0.25 trái. Tỷ lệ trả thưởng theo đó sẽ là 0.81 cho Manchester City và 0.74 cho Arsenal.

Kết luận: Chọn Arsenal.

Soi kèo Manchester United vs Arsenal – kèo châu Âu đầy đủ Tỷ lệ kèo châu Âu: 2.52*2.63*3.55

Theo dõi 7 chọn đối đầu gần đây nhất giữa Manchester United và Arsenal, các anh em sẽ thấy Manchester United chỉ giành được chiến thắng đúng 1 trận. Trong khi đó Arsenal lại giành chiến thắng đến 4 trận và chỉ có hai trận hòa giữa hai đối thủ.

Theo dõi 7 trận đấu gần đây nhất giữa Manchester United vs Arsenal, mọi người sẽ thấy Arsenal ban đầu thể hiện phong độ tốt nhưng sau đó họ đã bị Manchester United kìm chân. Tuy nhiên ngay sau đó Arsenal đã lấy lại phong độ và để thắng ở hai trận liên tiếp. Trước điều này Manchester United đã cố gắng giữ chân Arsenal và giành được chiến thắng ở trận đấu ngày 3/12/2021. Tuy nhiên trong trận đấu gần đây nhất vào tháng tư thì họ lại để Arsenal dẫn trước mình 2 trái.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội Manchester United vs Arsenal

Hiện tại tỷ lệ kèo châu Âu được các chuyên gia soi kèo bóng đá Anh Manchester City vs Arsenal đưa ra là 2.52*2.63*3.55. Tỷ lệ này sẽ tương ứng với Manchester United thắng, thua và hòa

Kết luận: Chọn Arsenal thắng.

Soi kèo Manchester United vs Arsenal – kèo Tài xỉu Tỷ lệ kèo tài xỉu: 2.75

Trong 7 trận thi đấu gần đây nhất của Manchester United với Arsenal, mọi người sẽ thấy chỉ có duy nhất một trận đấu là hai đội hòa nhau với tỉ số 0 – 0. Còn lại, trận đấu nào cũng có đội tuyển ghi bàn Và thậm chí có những trận đấu khung thành của cả hai bên rung lên đến 5 lần.

Trong 15 lần thi đấu gần đây nhất, Manchester United đã giành được 24 trận thắng và khiến cho thủ môn của mình phải đi nhặt bóng đến 18 lần. Còn Arsenal thì mang về 42 bàn thắng. Thủ môn của họ chỉ phải đi nhặt bóng 18 lần. Với tỷ lệ kèo Tài xỉu 2.75 trái thì khi trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên, anh em theo kèo tài sẽ thắng. Tỷ lệ trả thưởng của cửa tài là 0.9. Còn tỷ lệ trả thưởng của cửa xỉu là 1.

Kết luận: Chọn cửa Tài.

Soi kèo tỷ số giữa Manchester United vs Arsenal

Đối với trận đấu giữa Manchester United vs Arsenal, các chuyên gia soi kèo Manchester City vs Arsenal nhận thấy phong độ thi đấu của Arsenal rất tốt. Chính vì thế mà khả năng đội tuyển này có thể ghi được 3 bàn thắng trước đối thủ là rất lớn. Lời khuyên cho các bet thủ khi đặt kèo tỉ số chính xác nên chọn tỉ số 3 – 1. Với tỷ số này thì tỷ lệ trả thưởng sẽ là 1:18.

Nhận định về soi kèo tỷ số trận đấu giữa Manchester United vs Arsenal Dự đoán tỷ số trận đấu giữa Manchester City vs Arsenal

Tỉ số hiệp 1 trận đấu giữa Manchester City vs Arsenal: 1-1 Tỉ số cả trận đấu giữa Manchester City vs Arsenal: 2-1 Dự đoán đội hình ra sân của Manchester City vs Arsenal

Manchester United gồm: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro. Eriksen, Sancho, Elanga, Bruno; Rashford. Arsenal gồm: Ramsdale; Tierney, Gabriel, White, Saliba; Lokonga, Xhaka; Martinelli, Smith Rowe, Saka; Jesus.

