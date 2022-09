Entornointeligente.com /

Brighton đã nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay khi để thua trước đội bóng tân binh Fulham với tỷ lệ đầy đủ 1-2. Trở lại sân nhà Amex trong vòng đấu tới, Chim Hải Âu sẽ có cuộc đối đầu với Leicester. Trước một đội bóng khủng hoảng nặng nề ở mùa giải, cơ hội trọn vẹn 3 điểm của Brighton là vô cùng cao.

Soi kèo Châu Á, kèo chấp giữa Brighton vs Leicester Tỷ lệ kèo châu Á: 1.87 * 0: 1/2 * 1.99

Trận mở kèo gần nhất đội nhà Brighton chấp Fulham 0, 25 bàn. Cuối cùng thì thua kèo. Trận đấu mở kèo gần nhất, Leicester được Chelsea chấp 1.25 bàn. Cuối cùng thì thắng 1/2. Tỷ lệ Châu Á, soi kèo Brighton vs Leicester Phong độ đội nhà Brighton trong 5 trận gần nhất: DWWWL

Brighton là đội bóng có thành tích thi đấu cực kỳ ấn tượng trước khi gặp Fulham tại vòng 5 giải Ngoại hạng Anh. Mặc dù thi đấu hoàn toàn át chế đối thủ như Brightonbacks bất ngờ để hoàn thành xứng đáng trước Fulham. Đây là trận thua đáng tiếc của Brighton từ đầu mùa giải tới giờ nhưng với 3 trận chiến thắng cùng 1 trận hòa có crì một vị trí dẫn đầu.

Phong độ thi đấu gần đây của đội nhà Brighton

Ở lần đầu tiên với leicester trên sân nhà sắp tới, Brighton là nhà bong bóng được đánh giá cao hơn khi mà thử nghiệm của họ đang ứng dụng bxh và không có Cóc

Ngoài ra, Brighton vẫn là đội bóng có tỷ lệ thắng kèo lớn theo kèo Châu Á. Cụ thể, trong 10 lần mở kèo, đội bóng này có 7 lần thắng và để thua 3 trận.

Phong độ của đội khách Leicester trong 5 trận đấu gần nhất: DLLWL

Leicester là đội bóng gây thất vọng tại giải đấu Ngoại hạng Anh cho đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, trong 4 trận đấu đã qua, Bầy Cáo chưa 1 trận thắng nào để thua trận 3 và trận 1 còn lại.

Nguyên nhân chính đến điều này xuất phát từ công việc hàng thủ của họ chơi vô cùng bất ổn định. Các con số chỉ ra rằng tất cả các trận đấu đã qua, Leicester luôn thua trên 2 bàn. Vì thế, với tình hình hiện tại, trận thua trước Brighton là hoàn toàn có thể xảy ra.

Phong độ thi đấu gần đây của đội khách Leicester

Trong 10 lần mở kèo mới đây, đội bóng này cũng mang đến nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư soi kèo bóng đá . Cụ thể, Bầy Cáo mới có kèo thắng 4 lần và thắng lại cả 6 trận.

Nhà cái Châu Á quyết định Brighton là cửa trên và chấp nhận Leicester 0.5 bàn. Nghĩa là, người chơi đặt cho Leicester sẽ thắng khi đội khách thắng hoặc hòa. Tỷ lệ trả thưởng của Brighton vs Leicester lần lượt là 1, 99 và 1, 87.

Más sobre Fulham Kết luận: Select Brighton at the window.

Soi kèo Châu Âu giữa hai đội bóng Brighton vs Leicester Tỷ lệ kèo Châu Âu: 1.87 * 4.02 * 3.57

Mặc dù không có phong đổ ổn định ở thời điểm hiện tại nhưng 20 lần so tài gần đây, Leicester đang là đội bóng có thành tích tốt Cụ thể, Bầy Cáo đã 9 lần chiến thắng, thua 5 trận trước Brighton và có 6 trận hòa.

Lịch sử đối đầu giữa hai CLB Brighton vs Leicester

Trong 5 lần gặp nhau gần đây, Leicester vẫn đang là đội bóng có thành tích tốt hơn khi có 3 trận chiến thắng và thua 1 trận. Trận hòa duy nhất cũng là trận đấu gần nhất khi Brighton vs Leicester cùng chia điểm với tỷ số 1-1 trên sân King Power.

Ở lại kèo kèo Châu Âu, nhà cái ấn định tỷ lệ kèo cho các trận đấu tới đây là 1.87 * 4.02 * 3.57. This tỷ lệ con số tương ứng với kết quả thắng, thua, hòa của đội chủ nhà Brighton.

Kết luận: Chọn Brighton.

Soi kèo Tài Xỉu giữa hai đội bóng Brighton vs Leicester Tỷ lệ kèo Tài Xỉu: 2.5

Trong 10 lần so tài mới đây, các cầu thủ của Brighton vs Leicester không được ghi nhiều bàn thắng và tỷ lệ nổ Xỉu cao hơn. Với mức kèo Tài Xỉu là 2, 5 nhà cái đưa ra trong trận đấu này thì đã có 6 lần về cửa Xỉu và 4 lần về cửa Tài. Ngoài ra, 4/5 trận đấu gần nhất tại sân nhà Brighton, kết quả đổ về Xỉu. Như vậy, người chơi nên đặt cửa sổ Xỉu cho trận đấu tới.

Trong 5 lần ra sân ngoại hạng anh mùa bong bóng hiện nay, Brighton là sân nhận số bàn ít nhất khi chỉ 3 lần thua lưới và cr Có 6 bàn thắng lược ghi. Ở kia chiến tuyến, Leicester lại nhận tới 10 bàn thua cùng 6 pha lập công thành bàn.

2, 5 là tỷ lệ kèo tài khoản nhà cái ấn định trận đấu giữa Brighton vs Leicester. Người chơi đặt cửa Tài sẽ ăn tiền khi tổng số bàn thắng được ghi từ 3 trở lên. Lệ ăn tiền của cửa tài là 1.94 và Xỉu là 1.90.

Kết luận: Chọn cửa Xỉu.

Soi kèo tỷ lệ giữa hai CLB Brighton vs Leicester

Ở trận đấu tới, các chuyên gia soi kèo Brighton vs Leicester dự đoán sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Ngoài ra, Brighton cũng là đội bóng được đánh giá cao hơn về các điểm tuyệt đối. Giới thiệu đầu tư nên đặt cho Brighton thắng 1-0. Và ăn khớp với kết quả này là 6.30.

Brighton vs Leicester Dự đoán tỷ số trận đấu

Tỉ số hiệp 1 trận đấu giữa Brighton vs Leicester: 0-0 Tỉ số trận đấu giữa Brighton vs Leicester: 1-0 Dự đoán đội hình ra sân của Brighton vs Leicester

Brighton gồm: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; Thang Ba, Caicedo, Gross, Estupinan; Trossard, MacAllister; Welbeck. Leicester gồm: Ward; Justin, Faes, Evans, Castagne; Ndidi, Tielemans, Dewsbury-Hall; Madison; Daka, Barnes. Nguồn: https://tylekeopro.com/soi-keo-brighton-vs-leicester-04-09-2022/

