A sua virtude preferida?

Generosidade.

A qualidade que mais aprecia num homem?

A integridade.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Enquanto ser humano, também a integridade, pois é transversal. Posso acrescentar, eu, enquanto homem, a beleza, a sensualidade, a inteligência.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Subscrever O que aprecia mais nos seus amigos?

Numa perspetiva um pouco egoísta, é serem meus amigos. Acho que é um pouco difícil cultivar a amizade comigo, porque tenho muito pouco tempo. Tenho muitos amigos de infância, mas às vezes passo muito tempo sem os ver. Mas quando estamos juntos a amizade está lá.

O seu principal defeito?

Exigência excessiva comigo próprio. Sofro muito mais com as derrotas do que me alegro com as vitórias.

A sua ocupação preferida?

Criar.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

É estar junto de quem eu gosto e de quem gosta de mim.

Um desgosto?

O meu primeiro grande desgosto foi a morte do meu pai quando eu tinha 7 anos.

O que é que gostaria de ser?

O que sou, mas melhor em algumas coisas que ainda tenho de trabalhar.

Em que país gostaria de viver?

Gosto muito de Portugal, onde vivo.

A cor preferida?

Verde.

A flor de que gosta?

Flor de rosmaninho.

O pássaro que prefere?

Perdiz.

O autor preferido em prosa?

Gabriel Garcia Marquez.

Poetas preferidos?

Fernando Pessoa. Vejo-o como um grande filósofo, poeta e pensador. O pensar é o que nos faz viver.

O seu herói da ficção?

O Super-Homem.

Heroínas favoritas na ficção?

Daenerys Targaryen.

Os heróis da vida real?

A minha mãe.

As heroínas históricas?

Helen Keller.

Os pintores preferidos?

Picasso, pela sua vida e pelos seus traços.

Compositores preferidos?

Bach, Beethoven, Mozart.

Os seus nomes preferidos?

Sofia, Maria, Martinho, Zé Francisco.

O que detesta acima de tudo?

Falta de lealdade.

A personagem histórica que mais despreza?

Acho que podemos desprezar um momento, uma atitude, mas desprezar uma pessoa, acho que não tenho a capacidade de o fazer. Não a conhecendo bem, descontextualizado, não o sei fazer.

O feito militar que mais admira?

Dia D, Desembarque na Normandia.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Voar.

Como gostaria de morrer?

De velho, em paz.

Estado de espírito atual?

Algo ansioso.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os erros honestos.

A sua divisa?

Tudo o que sonhamos pode concretizar-se.

