Sofía Casasola y la crítica semana que antecedió a su salida de ‘Nace una estrella’

Entornointeligente.com / Desde que fue seleccionada para ser una de las participantes de Nace una estrella, de Teletica, Sofía Casasola enfrentó duras críticas de quienes asumían que su ingreso al programa fue favorecido al ser una de las cantantes de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, dirigida por Marvin Araya, uno de los jueces de esta producción.

Además, se cuestionó que Sofía había tenido cercanía con Teletica luego de que en el 2017 participará como “la novena participante” en una gala de Nace una estrella .

Sin embargo, Casasola destaca que ambos logros los obtuvo gracias a que audicionó como cualquier otra persona. Por ello dejó atrás los comentarios y se enfocó en demostrar su talento en el programa.

Sim embargo Sofía, de 22 años, permaneció solamente cinco programas en Nace una estrella. Ella es la más reciente expulsada del concurso original de Teletica.

Una semana crítica Sofía, quien labora en un call center desde que su trabajo en eventos musicales se vio afectado por la pandemia, tiene sentimientos encontrados al concluir esta experiencia.

“Obviamente estoy un poquito decepcionada y triste por haber salido, pero mi estadía fue demasiado linda. La pasé super bien, me ha encantado trabajar con la producción, con los participantes, los profesores y los jueces; todos hicieron que la experiencia fuera super linda”, comentó Casasola.

“Obvio habría querido quedarme, pero es un concurso y solo una persona puede ganar (en la categoría de adultos, pero también triunfará uno de los niños participantes). Salgo muy contenta con lo que aprendí”, agregó.

A dos días de su expulsión del programa, la muchacha repasa una serie de situaciones que ocurrieron antes del cuarto programa, día en el que la angustia y la presión le provocaron un ataque de pánico. Cuando llegó a escena le faltaba el aire y por ello su presentación no resultó bien.

“La semana que canté Perdón (de Ha-Ash), tuve una emergencia familiar. A un tío le dio un infarto y estaba en coma. Mi mamá tuvo que ir de emergencia a Estados Unidos para cuidar a mis primitos. Entonces llevo como tres semanas sin verla. Además, esa misma semana mi hermana fue a gimnasia y la mamá de una de sus compañeritas salió positiva con coronavirus. Yo avisé al canal y esa semana pude tener un ensayo. Los demás días me quedé en casa por protocolos”, detalla Sofía.

Actualmente su tío se recupera luego de que le realizaran una operación a corazón abierto y cinco bypass .

LEA TAMBIÉN José Daniel salió de ‘Nace una estrella’, pero antes alegró a una señora que murió por covid-19

Sofía canta desde que es una niña pequeña. Su sueño es continuar relacionada con la música. Foto: Sofía Casasola para LN En el proceso, por los estrictos protocolos de Teletica en el contexto de pandemia, Sofía no podía relacionarse con sus compañeros ni con nadie de la televisora.

“Por protocolos no podía estar con nadie, pues yo aún no me podía hacer la prueba porque luego salía un falso negativo. Estuvimos en cuarentena en mi casa. Me tuve que hacer todo yo misma, maquillarme y peinarme (el canal la contactó por Zoom con una maquillista para que la asesorara). Tenía que llegar a las 7 p. m., cuando empezaba el programa. Cuando me tocaba salir lo hacía y luego me devolvía al carro con mi papá. (…)”, cuenta.

Antes de su cuarta presentación, todas las situaciones que había estado viviendo provocaron que ella sufriera un ataque de pánico.

“Antes de cantar me dio un ataque de pánico, no podía respirar, tenía la visión borrosa, sentís el corazón en todo el cuerpo. Luego iba a escena. Me voy montando al escenario y corriendo en tacones para empezar y lo hice sin aire, eso fue lo que más me afectó. Si pudiera cambiar algo sería por todo lo que pasé. Bajo ese estrés y un ataque de pánico, pues hice lo que pude”, relató.

“Yo veía la cara de los jueces. Yo estaba súper consciente de lo que pasaba. Me faltaba el aire. Quería tirarme a llorar. Pero tenía que seguir”, agregó Sofía.

Poco después, Sofía se enteró de que la prueba salió negativa y pudo prepararse con normalidad para la quinta gala, que se efectuó el domingo 30 de mayo.

Hoy, fuera del programa, Sofía dice que en cada presentación dio lo mejor de sí. Sin embargo, considera que si hubiera continuado en el programa habría aprendido aún más de lo que ahora sabe y conserva.

“Esta oportunidad significa muchísimas cosas. Fue una oportunidad de aprendizaje como artista y persona. Un gran escalón. La exposición fue masiva. Es algo inigualable. Pude aprender a manejar redes sociales, poco a poco estoy mejorando en eso, ahora tengo más contacto con las personas que me están apoyando. Es algo que no podría haber logrado de otra manera”, cuenta Sofía, quien ha estudiado music performance y teatro en Estados Unidos. También se ha formado en sociología.

Ahora mismo, cuando su nombre se escucha mucho más, Sofía está grabando su propio single . La idea es sacar el próximo mes una pieza del género R&B, su estilo musical predilecto.

“En este momento tengo que aprovechar lo que me queda del programa y sacar este proyecto. Estoy sacando más proyectos personales”, finalizó.

Reciba el boletín: El nerdo del fútbol Noticias de última hora, en tiempo real Registrarse Deseo recibir comunicaciones

¡Gracias! Su correo se ha registrado correctamente. Error

LINK ORIGINAL: La nacion

Entornointeligente.com