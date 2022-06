Socorro Oliveros cuenta detalles de la desaparición de su hija: «Uno nunca se recupera»

Entornointeligente.com /

A solo ocho días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, los candidatos sacan sus últimos cartuchos para dar a conocer sus propuestas y llegar a la Casa de Nariño.

Sin embargo, en medio de está campaña electoral varios han sido los escándalos, como el del candidato del Pacto Histórico con los ‘Petrovideos’, o la polémica generada con la desaparecida hija de Rodolfo Hernández , por cuenta de que su cédula seguía activa.

Justamente, sobre ese doloroso episodio de la vida del exalcalde santandereano, habló la esposa de Rodolfo. Se trata de Socorro Oliveros, quien habló con la Revista Semana.

Cuando le preguntaron sobre los últimos ataques, que hacían referencia a su hija Juliana Hernández, y una supuesta internación en un instituto psiquiátrico en Estados Unidos, Oliveros se mostró muy dolida y aseguró que era «muy cruel (…) eso no se supera nunca. Jamás».

La esposa del ingeniero también dijo que le duele revivir ese episodio, «porque estamos hablando de propuestas de país, no de ataques personales».

De igual manera, aseguró que su hija no está viva y pidió que le entreguen los restos mortales de Juliana.

«Ella no está viva, estoy segura de que no lo está. Lo único que yo pido es que algún día me digan: ‘Estos son los restos de su hija’. Así haré el duelo», manifestó en Revista Semana.

Por último, Oliveros confesó que aún conserva algunas pertenencias de su hija, como una agenda, libros y una blusa, que a veces usa.

