Sociedad civil venezolana pide «avanzar» en la negociación en México

Distintos sectores reiteran el llamado a continuar el proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano en México e insisten en que es necesario aliviar el «sufrimiento de las personas».

CARACAS — El Foro Cívico llamó el lunes al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a la Plataforma Unitaria que reúne a la mayoría de los partidos de oposición a «alcanzar sin más dilación los acuerdos» sobre la mesa de negociación que se ha llevado a cabo en México.

La entidad, una coalición de diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, subraya que la «discreta estabilización» de la economía no ha sido suficiente para dar respuestas en áreas críticas y prioritarias.

En ese sentido, insiste en que «la ventana de oportunidad que ofrece la negociación en México a favor del despliegue de la acción humanitaria y el destrabamiento de este y otros procesos, debe aprovecharse sin más demora».

El Foro Cívico reiteró, mediante un comunicado, que continuará exigiendo a quienes tienen el poder de «influir o decidir» en el caso venezolano que lo hagan de forma «oportuna, responsable y, sobre todo, consciente».

«Es momento de avanzar de forma inmediata en los acuerdos y abrir aún más las ajustadas ventanas de oportunidad que con gran esfuerzo se han habilitado», precisa el texto divulgado este lunes por la tarde y en el que se recuerda el drama que atraviesan millones de venezolanos.

También lea Diálogo de Venezuela se puede «oxigenar» incorporando a la sociedad civil La semana pasada, la Plataforma Unitaria saludó la reunión de un bloque de 18 países y la Unión Europea donde reafirmaron la necesidad de una solución pacífica para «restaurar» la democracia en el país y reiteró su «responsabilidad» para trabajar por el cambio que «desean» todos los venezolanos.

«La Plataforma Unitaria Democrática una vez más exhorta a la delegación del régimen de Nicolás Maduro a retomar el proceso de negociación en México. La delegación que nos representa está lista para trabajar en acuerdos que beneficien a los venezolanos», dijo un comunicado difundido el 14 de septiembre.

Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reiteró el lunes que el alivio de las sanciones depende de los avances en las conversaciones.

Diosdado Cabello, diputado chavista y uno de los hombres clave del gobierno venezolano aseguró que «a estas alturas», no surte «ningún efecto» que los amenacen con sanciones.

«Es muy triste que el gobierno norteamericano no se haya dado cuenta que aquí en Venezuela eso no funciona (…) esas presiones a nosotros no van a influir para nada», afirmó este lunes en una conferencia de prensa de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

También lea El avión secuestrado, Saab, sanciones: Maduro sigue dilatando el diálogo con el tiempo a su favor El gobierno de Maduro condicionó la reanudación del diálogo con la oposición en México a la devolución de un avión detenido en Argentina desde el 6 de junio por posibles vínculos con terrorismo.

«No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo, ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esa, muy sencillo. Igual que dijimos con el diplomático secuestrado, Alex Saab», dijo el mes pasado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista y jefe de la delegación oficialista en los diálogos con la oposición en México.

Los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición celebrados en México quedaron suspendidos en octubre del 2021 tras la extradición a EEUU del empresario colombiano, Alex Saab, a quien el gobierno venezolano buscaba incorporar en su delegación .

Saab, reconocido como diplomático por el gobierno venezolano, es procesado en EEUU por conspiración para blanquear capitales.

LINK ORIGINAL: La voz de america

