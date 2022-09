Socialismo Democrático valora que «los 30 años volvieron» con el cambio de Gabinete y el PC debate por la «bajada» de Cataldo

Entornointeligente.com /

Dos mujeres. Las dos de la coalición Socialismo Democrático (SD). Carolina Tohá (PPD) y Ana Lya Uriarte (PS) son las nuevas ministras del Interior y Secretaria General de la Presidencia, respectivamente.

Y es que luego del primer cambio de gabinete del Presidente Gabriel Boric, en donde se cambiaron cinco ministerios, el equilibrio de poderes y de fuerzas en el corazón del Gobierno cambió radicalmente, aunque era precisamente lo que pedía el Socialismo Democrático: Tener presencia en el Comité Político.

La fuerza que tomó esta coalición en desmedro de Apruebo Dignidad en los ministerios claves del gabinete fue ampliamente valorado por sus parlamentarios. Fueron los senadores del PS y del PPD quienes aseguraron que este giro hacia la centro izquierda será positivo.

El presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, aseguró que esto fue «una clara señal incorporando a todos los actores que forman parte de la base de sustentación del Gobierno y otorgándole responsabilidades importantes a representantes del Socialismo Democrático».

Y agregó: «Lo que debe primar es un sentido de responsabilidad con el país, una voluntad unitaria y por cierto no me cabe duda que las ministras que han sido incorporadas al gabinete de La Moneda tienen dilatada experiencia y por lo tanto van a ser una gran contribución para lo que tenemos por delante».

Por su parte el jefe de bancada del PPD, Jaime Quintana indicó que espera que estos nombramientos «se traduzcan en un cambio en la orientación del Gobierno más centrado en los problemas reales y concretos que está afectando hoy da al país. Delincuencia, seguridad, pero también los temas económicos».

Él aseguró que este reajuste lo que hace es «incorporar una base política más amplia, de mayor respaldo y nos parece bien (…) son personas con tremenda experiencia, con capacidades, con liderazgo, con capacidad de articulación, no solo con las fuerzas que hoy día sostienen y respaldan al gobierno sino con la oposición actual y eso nos parece importante. Vamos a ver un gobierno con un mayor trabajo político en los próximos meses in lugar a dudas» .

El senador socialista, Fidel Espinoza , fue directo en señalar que con el ingreso del SD » los 30 años volvieron, los que fueron vilipendiados y volvieron porque ellos sientes que la soberbia de este país no conduce a que hagamos las cosas bien», haciendo alusión a la mediática frase «no son 30 pesos, son 30 años» que esbozaban algunos actuales personeros de Gobierno en el estallido social de octubre de 2019.

Al respecto el diputado, jefe de bancada del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se refirió al tema esbozando que «aquí hay dos coaliciones de gobierno. Las dos coaliciones de gobierno tienen sus méritos y tienen sus motivos para ser respetados y lo más importante en política: las dos coaliciones de gobierno han obtenido votos en la última elecciones».

Y se refirió específicamente al nombramiento de Uriarte en reemplazo de Giorgio Jackson (RD), comentando que «dado que tiene una vasta experiencia política que yo creo que va a ser sumamente útil para poder llevar adelante los proyectos de ley y la agenda política que el gobierno tiene que implementar desde el Congreso».

La subsecretaría del Interior Pero el primer ajuste ministerial no estuvo exento de polémicas, y es que minutos antes de la hora establecida para conocer a las nuevas autoridades, trascendió el nombre de quien asumiría como nuevo subsecretario de Interior -ya que Manuel Monsalve se iría a Segpres-, Nicolás Cataldo (PC).

La designación fue instantáneamente criticada por la oposición por su militancia y por twitts antiguos en donde denostaba a Fuerzas de Orden Público.

Por lo mismo, minutos después, el Gobierno echó pie atrás y decidió mantener al actual subsecretario, y se mantuvo el mandato de Manuel Monsalve en el cargo. De hecho el propio Cataldo había cambiado la descripción de su perfil de Twitter con el que sería su nuevo puesto, pero después lo borró.

Al respecto, en cosa de instantes, la diputada comunista Carmen Hertz acusó un error por parte del Gobierno. «Me parece muy lamentable que no se haya confirmado, si es así, la designación de Nicolás Cataldo. Lamentable. Me imagino que el Comité Político de Apruebo Dignidad planteará lo que corresponde. Esto es inaceptable «.

Aunque, al finalizar la ceremonia y con más calma su jefe de bancada, Boris Barrera desdramatizó la situación, asegurando que el nombramiento nunca fue oficial, pero criticando que, a raíz del hecho, «nació lo anti demócrata que es la derecha en Chile que Solamente con la militancia de una persona se oponen sin saber cuál va a ser el trabajo que va a desarrollar».

El senador y jefe de comité socialista, José Miguel Insulza , lo responsabilizó a que «era necesario hacer rápido los cambios» y debido a eso «existen algunos problemas. Siempre han existido. Se resolvió bien. Lo importante es el producto, el resultado».

Quien reconoció cierta desprolijidad en el nombramiento fue el presidente de RD y senador, Juan Ignacio Latorre . » Me parece que fue una mala salida en términos comunicacionales, creo que no es lo más adecuado , pero no pondría el foco ahí. Creo que acá hay cambios de gabinetes importantes. Le deseo el mayor de los éxitos…», cuando fue interrumpido y se le preguntó si fue improvisación del Gobierno: «Puede haber sido del mismo subsecretario que lo subió a su Twitter y cosas que de pronto no salieron de lo mejor (…) Se corrige a tiempo», aseguró. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com