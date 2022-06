Socarrás, la marca de moda hecha con hilos de PET por manos de artesanas

Entornointeligente.com /

Viviendo tremendos calores como respuesta al calentamiento global y al trato que le hemos dado a nuestro planeta tierra, así como el ya recurrente «Hoy no circula», por la contaminación y contingencia, diversas industrias se han puesto a pensar cómo ayudar y qué hacer ante tanta contaminación y desechos que los seres humanos creamos.

La industria de la moda es de las más contaminantes, se posiciona en el segundo lugar siendo la que más daña al planeta a nivel mundial, de acuerdo con un el estudio The fashion Industry in numbers, de UNECE/ONU, en el que explica que esta industria es la responsable del 20% de la contaminación industrial del agua, así como un estimado por el mismo estudio en el que arroja que el 10% de emisiones de gases mundiales de efecto invernadero son emitidas también por la industria de la moda.

Esta contaminación se cuenta desde la forma en la que se hace la ropa, los gases que se producen, la forma en la que la lavamos y cómo nos deshacemos de las prendas.

Tomando todo esto en cuenta la firma colombiana «Socarrás» bajo la creación y dirección de Juan Pablo Socarrás, fundó desde el 2008 esta firma con sostenibilidad ambiental usando el UpCycling, una tendencia que opta por el cuidado del medio ambiente a través de un segundo uso de telas y telas sobrantes así como desperdicios y reconfiguración de prendas.

La firma hoy día, camina en alianza con la empresa refresquera The Coca-Cola Company. En exclusiva entrevista con El Economista, el director y creativo de la marca, Juan Pablo Socarrás, comentó que «desde este año (2022) estamos haciendo un proyecto con Coca-Cola Company, uno de los principios de la marca es transitar por la sostenibilidad, conocer este mundo tan utópico que tantas marcas hablan pero que es un paso difícil de empezar a trabajar».

La refresquera y Socarrás han logrado hacer hilos con PET, por la unión que han tenido con la Vicepresidenta de la empresa refresquera, Ángela Zuluaga, también colombiana, les ha dado la posibilidad de trabajar con Coca-Cola, por los principios de ambas marcas, que es transitar hacía la sostenibilidad.

El PET, por sus siglas, es Poli Etiléno Tereftalato, también conocido como poliésteres que se hacen del petróleo; son materiales sintéticos que se usan para envasar o empacar productos que encontramos en el supermercado, su función es transportar y mantener con calidad los productos que consumimos. Los jugos, leches, incluso hay vino envasado en este tipo de empaques, y estos son recolectados para llegar a la planta ENKA, en Colombia, y ahí es el lugar dónde se limpia y a través de máquinas transforman estos materiales en hilos, como es este caso y así se le da una segunda oportunidad a estos desechos que tardan alrededor de 150 en degradarse y que mejor funcione para hacer ropa.

Esta empresa de refrescos, tiene como propósito de marca no tener residuos como botellas para el 2030, en este momento de 10 botellas, 6 son reutilizables y otras son residuos para otros materiales.

En Colombia existe una planta que se llama ENKA y es una empresa que se fundó en 1964 por el grupo holandes Akzo Nobel e importantes compañías textileras del país con el propósito de fabricar y comercializar resinas y fibras sintéticas. Es importante por ser una de las plantas más grandes con este propósito en Latinoamérica en donde transforman los materiales en hilos, telas, escamas, PET y resinas para volverlos a utilizar.

En este proceso se hacen hilos para integrarlos a comunidades artesanales e indígenas y tradicionales de diferentes partes de Latam. Estas empresas ya mencionadas en conjunto

hacen posible que ya se esté trabajando con residuos para la firma de moda de lujo Socarrás.

«No solo es la parte ambiental analizamos todos los residuos para ver la posibilidad de trabajar los sobrantes de telas y de maderas, como dice Ángela, no solo Coca-Cola, tiene este propósito, sino hay muchas industrias que buscan transitar por la sostenibilidad para que todo mundo se enamore y se repliquen estos modelos,» expresó el director de la marca.

El colombiano Juan Pablo Socarrás, es diseñador Industrial y diseñador de moda, especializado en diseño estratégico e innovación y también cuenta con la especialidad de modelos de negocios digitales y liderazgo político, ha sido consultor en la OEA, ONU y en la corporación Mundial de la mujer. Tiene 16 años de trayectoria en proyectos de impacto social con artesanos, indígenas, afrodescendientes y comunidades en contextos difíciles como son las personas desplazadas, víctimas, migrantes y continuando con esta modalidad de trabajo la firma Socarrás ha optado por manos de mujeres tejedoras de otras partes del país.

Colombia, México y Guatemala para hacer posible Socarrás «En Colombia el año pasado (2021) comenzamos con 67 mujeres en 10 departamentos 6 comunidades indígenas, un inmigrante venezolando, este año, tomamos la decisión después del aprendizaje con este equipo, de buscar a 30 mujeres de comunidades artesanales en diferentes puntos de Latinoamérica»

Tejedora de San Antonino Velazco, Oaxaca. Foto: Cortesía Seleccionaron a mujeres artesanas tejedoras de San Antonino Castillo Velazco, Oaxaca, y de Santo Toribio en Guatemala, además del equipo colombiano. «Lo que hacemos es darle voz a estas mujeres que tejen y bordan en nuestros países» dijo Juan Pablo.

La selección de estos estados fue porque Socarrás tiene de aliados a la organización Mujer Colombia, en Colombia; Victoria 147, en México y El museo del traje, en Guatemala, cada uno de estos aliados puso sobre la mesa a las comunidades con las que la firma de moda de lujo podía trabajar.

«México es uno de los países con mayor legislación de apropiación cultural y a Oaxaca lo elegimos por su tradición, por su oficio del bordado y por la posibilidad de buscar mejoramiento en toda su cadena de valor a esta comunidad dirigida por la maestra Marta».

El pueblo de San Antonino Castillo Velazco es característico por su técnica telar de cintura y del bordado «Hazme si puedes», estos cruces de hilos forman muñequitos, flores pensamientos, flores claveles, y las flores angelinas que normalmente vemos en los blusones y vestidos coloridos de esta región.

Maestra artesana tejedora Marta y Juan Pablo Socarrás en San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca. Foto: Cortesía Socarrás eligió al pueblo de San Antonino Castillo Velazco, que pertenece al distrito de Ocotlán, Oaxaca, ubicado a 45 minutos de Oaxaca Central.

El director y creativo de la firma Socarrás ha visitado y se ha enamorado de esta comunidad tras hacer el acercamiento con su ahora también equipo de este lado del país, Juan Pablo, cuenta que les ha compartido a manera de aprendizaje el calendario de la industria del fashion.

Es decir, les ha enseñado qué es la ropa de primavera/verano y otoño/invierno, cómo se presenta una colección, y cómo puede co-crear con distintos artistas para que ellas puedan hacer colaboraciones.

Taller para las artesanas para el mundo del Fashion. Foto: Cortesía

«México para mi es como llegar a Disney, respeto mucho al país por su sector artesanal por su tradición por su cultura y por el orgullo que ustedes tienen en todo lo que hacen», expresó Juan Pablo, con una expresión muy seria al tocar los temas tan delicados como lo es trabajar con artesanas y la industria del lujo.

Hablando de México, en especial de Oaxaca comentó que «Tienen todo para hacer experiencias en cada momento y en cada lugar yo estaba fascinado de estar comiendo, visitando y quiero visitarlo muy frecuentemente».

Al narrar la forma en la que fue recibido en la comunidad de San Antonino Castillo Velazco y describiendo el mole negro, las tortillas hechas a mano y las empanadas que pudo deleitar en Oaxaca, a manera de bienvenida por parte de las artesanas, así como el comelitón que pudo hacer en el Mercado «La Merced», la pasión por hacer ropa con diferentes culturas se le puede percibir a kilometros, tiene «ángel» para la industria de la moda de autor.

Esta marca que ya se presentó en las pasarelas de la feria más grande de moda en Colombia como «Colombiamoda» ha expandido sus brazos y creatividad en México poniendo su showroom en la Colonia Verónica Anzures en la Ciudad de México. Su objetivo y ruta va encaminada a hacer ropa 100% sostenible, asegura que ellos ya están transitando hacia la ropa que no dañe el planeta, ya que la alianza que tiene con la refresquera es que del PET se pueda hacer textil que se asemeje a las fibras naturales, a la textura de una seda, algodón, manta, por lo tanto tienen textiles de todo en sus colecciones atemporales en las cuales usan materiales naturales recuperados.

«Prendas invaluables y fantásticas con asesoría de diseño y bajo diseñador de autor para divulgar estos segmentos tan importantes, es la finalidad, al final la gente habla del lujo pero el verdadero lujo es la historia que cuenta cada una de las prendas y cada una de las formas que estás mujeres hicieron» dice Juan Pablo.

La marca se enfoca en pagos justos a las comunidades y en hacerlas sostenibles así como darles su cadena de valor, en el lado cultural darle voz a todas las mujeres haciéndolas visibles a través de los medios de comunicación para que conozcan quién y hizo la prenda, en cuanto tiempo, cómo la hizo y qué generación es la artista, y el punto ambiental es la transformación de los residuos, no solo con Coca-Cola sino con todo tipo de residuos como metales, plásticos y maderas que se transforman.

Al navegar en su catálogo podemos ver las diferentes propuestas de ropa para hombre y para mujer y también es posible saber las horas que se llevó la artesana en crear cierto bordado o cierta prenda, así como el nombre de la ropa y el significado de ser de dicha pieza.

Comprar moda de lujo es eso: que te brinden calidad y esencia en las prendas, los conocedores de la moda siempre conocen la razón de ser de cada prenda que portan así como los cuidado de lavado, planchado y secado que debe tener la ropa que portan.

Socarrás tiene en sus etiquetas el nombre de quién la elaboró así como la transparencia con sus clientes comunicándoles de qué está hecha y con una leyenda de cómo es ecuidado de esa ropa.

«Trabajar con artesanas es un tema de honestidad, es decirles que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y no generar falsas expectativas y no prometer lo que no se puede hacer, decirles hasta donde vamos a llegar y cómo vamos a llegar con este proyecto, y hablando desde la honestidad, la gente se da cuenta que quieres hacer un impacto real y amoroso para estas comunidades».

Este modelo de negocio busca dar un ejemplo a las demás marcas que se quieren sumar al mundo de la sostenibilidad aconsejando la lealtad, transparencia y propuesta tanto para los creadores como los consumidores.

