Sobrinho de Ricky Martin acusa o tio de incesto e violência doméstica

O cantor Ricky Martin ficou, recentemente, sujeito a uma ordem de restrição, depois de terem sido feitas acusações contra si de violência doméstica.

A identidade do autor das acusações era até agora desconhecida, a imprensa de Porto Rico, onde Ricky Martin nasceu, referia apenas que seria alguém com quem o cantor teria tido uma relação amorosa.

No entanto, sabe-se agora que foi o sobrinho do músico quem fez a denúncia da alegada situação de violência doméstica.

Dennis Yadiel Sánchez, de 21 anos, alega que foi vítima de incesto e de várias agressões cometidas pelo tio.

O advogado do cantor já reagiu às notícias que tornaram pública a identidade da alegada vítima que requereu a ordem de restrição, no início de julho, e garantiu que todas as acusações são falsas.

«Infelizmente, a pessoa que fez tais afirmações está a lutar com profundos desafios de saúde mental. Ricky Martin, é claro, nunca esteve – e nunca estaria – envolvido em qualquer tipo de relacionamento sexual ou romântico com o seu sobrinho», afirmou Marty Singer, através de um comunicado publicado na revista People.

«A ideia não é apenas falsa, é nojenta. Todos esperamos que esse homem receba a ajuda de que precisa com toda a urgência. Mas, acima de tudo, estamos ansiosos para que este caso terrível seja arquivado assim que um juiz analisar os factos», acrescentou.

LINK ORIGINAL: iOnline

