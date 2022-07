Sobregiro ecológico: este año el planeta no llegó a agosto

Entornointeligente.com /

Este jueves 28 de julio la humanidad habrá agotado los recursos que el planeta podía renovar y proveerse en forma sustentable para todo el 2022. Es así como vivimos el llamado Día del Sobregiro de la Tierra (Earth Overshoot Day), según las estimaciones de la Red Global de la Huella Ecológica (GFN, por sus siglas en inglés).

Este día marca el momento en que la demanda de recursos y servicios ecológicos de la humanidad en un año determinado supera lo que la Tierra puede regenerar en ese año.

El sobregiro ecológico llega un día antes que en 2021, cuando se registró el 29 de julio, lo que significó un marcado adelanto respecto al periodo anterior, ya que en 2020 esto ocurrió el 22 de agosto.

En una mirada nacional, Chile alcanzó el Sobregiro Ecológico del País (Country Overshoot Day) el pasado 15 de mayo, convirtiéndose por tercer año consecutivo en el primer país de Latinoamérica en entrar en sobregirarse. Este Sobregiro Ecológico del País representa la fecha en la que caería el Día del Sobregiro de la Tierra si toda la humanidad consumiera como la gente de determinado país.

Según explica Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, estos indicadores muestran que es necesario ir más allá en las acciones y compromisos para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como en las medidas para reducir la acelerada desaparición de la biodiversidad.

«En los últimos años hemos visto avances para enfrentar la crisis climática y la de pérdida de naturaleza, pero el nivel del desafío actual es tan grande y hemos comenzado a actuar en forma tan tardía que la única opción que nos muestra la ciencia hoy es impulsar con urgencia cambios transformacionales profundos que marquen una nueva manera de producir y consumir, teniendo en cuenta los límites planetarios», señaló el directivo.

«Esperamos que noticias como las del sobregiro ayuden a concretar estos cambios necesarios y que no terminemos normalizando una situación que se viene repitiendo año a año, un sobregiro que ya está siendo pagado por la naturaleza, con la degradación de sus ecosistemas, por especies que siguen desapareciendo en forma acelerada, y también por nosotros mismos, que vemos reducida nuestra seguridad alimentaria y energética, con menor disponibilidad de recursos hídricos y mayor riesgo de catástrofes climáticas y sanitarias», explicó Bosshard.

«Todo indica que estos costos irán aumentando y serán las próximas generaciones quienes heredarán las consecuencias más catastróficas», agregó Bosshard.

Reducir el impacto en el medio ambiente En momentos en que la industria se convierte en uno de los principales focos de generación de emisiones de CO2, uso de recursos naturales y generación de residuos, es claro que es necesario establecer mecanismos para reducir los indicadores y con los cuales podrán establecer procesos sustentables. Un factor fundamental, que les permitirá avanzar en su estrategia de disminución de huella ambiental y en la consolidación de modelos de producción y gestión sustentables.

Es así, como organizaciones como Global Footprint Network, junto a empresas del sector privado como Schneider Electric continúan formalizando alianzas con las cuales se buscan establecer mecanismos que permitan disminuir el impacto ambiental de las operaciones industriales.

«Como empresas nos encontramos frente al gran desafío de hacer mucho más con menos recursos. Un referente que nos impulsa a tomar medidas encaminadas a desarrollar, implementar y establecer procesos con los cuales se hace un mejor uso de los recursos y aprovechar favorablemente la energía», afirmó Mario Velázquez, country president de Chile para Schneider Electric.

«La buena noticia es que parte de la solución está en tecnologías digitales que ya están disponibles en el mercado. Estas se convierten en un eje que permite evolucionar a los negocios hacia modelos con un alto componente de sostenibilidad», agregó.

«Nuestro equipo de innovación e investigación continúa focalizándose en el desarrollo de más y nuevas soluciones que permitan mitigar las emisiones de carbono. Para esto, tomamos como base tecnologías de automatización industrial, gestión energética y electricidad renovable, entendiendo que son los ejes que nos permiten avanzar hacia la consolidación de arquitecturas que permiten alcanzar indicadores positivos de eficiencia energética», completa Velázquez.

La compañía ha desarrollado una herramienta con un alto componente tecnológico denominado EcoStruxure, una solución que aprovecha la eficacia y características del Internet Industrial de las cosas, y gracias a cuál la empresa ha podido generar un ahorro de 358 millones de toneladas métricas de CO2 en sus clientes desde 2018, una cantidad casi equivalente a lo que emitió el Reino Unido en 2020 (326.1 millones de toneladas métricas de CO2).

En el estudio The business case for one planet prosperity se identificó que la aplicación de tecnologías y soluciones digitales existentes para edificios inteligentes, para industria 4.0 y para convertir las redes eléctricas en redes descarbonizadas, digitales y descentralizadas ya logran retrasar el Día del Sobregiro en al menos 21 días, inicialmente.

En Chile, por ejemplo, Schneider realizó un proyecto con Mercado Urbano Tobalaba (MUT), una de las construcciones más significativa del país, aportando con importantes tecnologías que lo llevará a ser un hito arquitectónico de Santiago con foco en sustentabilidad.

Son elementos que responden al llamado global del Global Footrpint Network para que todos (gobierno, empresas, sociedad civil) reduzcan su huella ambiental y a la cual se le ha denominado #MoveTheDate.

A través de este, se busca incentivar a más empresas del mundo a tomar medidas frente a la implementación de tecnologías digitales y actuar ahora para asegurar que se pueda mover la fecha.

