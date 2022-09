Sobre la Inflación y la liquidez monetaria

Entornointeligente.com /

Está presente una polémica sobre si la liquidez monetaria tiene o no influencia sobre la inflación. Algunos señalan al gobierno y sus asesores económicos de estar errados con respecto a la tesis de que un exceso de liquidez estimula un aumento de la inflación. Se apela al chantaje de que las tesis «monetarista» ha estado y están sustentando decisiones del gobierno, y que por ello no se aumentan los salarios, perjudicando con ello a la clase trabajadora y beneficiando a los empresarios. Es decir que, según los acérrimos críticos de nuestro Presidente Maduro y el gobierno, en la contradicción Capital-Trabajo se ha favorecido al Capital. Se concluye así: «que el Gobierno de Nicolás Maduro es de una orientación claramente neoliberal». Esto último pareciera que es un hecho inobjetable que como tal no merece discusión alguna.

Los críticos del camarada Presidente: los que sólo repiten lo que otros dicen, y los que cansonamente repiten siempre lo mismo, desde nuestra óptica, siembran la confusión, la desconfianza y pretenden debilitar las bases de apoyo del Gobierno Revolucionario. Esos supuestos defensores del legado de Chávez, olvidan la frase que sintetiza ese legado: ¡¡¡UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA!!!

Como estas NOTAS BREVES queremos que así lo sean, no descuidaremos nuestro enfoque en abordar cierta terminología rebuscada que al común de los mortales, nada le dicen. El término, EN RESISTENCIA, es obvio que alude a que desde el 2013 se ha acentuado el asedio y el bloqueo a la patria, mediante el uso de MEDIDAS CRIMINALES UNILATERALES que han pretendido poner fin a la Revolución Bolivariana. La Resistencia Heroica de nuestro pueblo ha sido ejemplo para el mundo, e incomprensible para algunos.

En definitiva, lo que sí le importa al asalariado, sea público o privado es que «los reales rindan» y que su capacidad de compra sea más o menos estable.

La realidad, la experiencia propia y colectiva, siempre será más convincente que cualquier teoría o discurso, sea éste expresado en lenguaje sencillo o complicado. En el mes de marzo de este año, el gobierno aumentó el salario mínimo desde 7 bolívares a 130 Bs (1757,14%), equivalente aproximadamente a 30$. Ese salario mínimo se mantuvo relativamente estable durante 6 meses, dado que el cambio con respecto al dólar tuvo muy poca variación. Es pertinente recordar que en agosto de 2018 el salario ´mínimo se elevó a 1800 Bs, equivalente también a 30$, En tres meses ese salario, cuando se decretó un nuevo aumento (20-11-2018), era equivalente a 3$.

Al momento de escribir estas notas, esos 30$ de marzo representan al cambio actual «paralelo» (8,26), se han disminuido a 15,74$. Es obvia la diferencia entre lo acontecido en 2018 y lo que ha sucedido ahora

¿Ahora tuvo alguna influencia en la aceleración momentánea del tipo de cambio, la inyección de liquidez monetaria producida por el pago del bono vacacional a los educadores? ¡¡CLARO QUE SÍ INFLUYÓ!!..El dinero, además de servir como medio de pago. tiene además las funciones de Unidad de Cuenta y Deposito de Valor. Como Depósito de valor (ahorro), nadie puede negar que cuando el común de la gente tiene un ingreso adicional, ante el ataque de nuestra moneda, acude a la compra de divisas para evitar el deterioro del Ingreso. Lo acontecido forma parte de la guerra multiforme a la que estamos sometidos. El ataque a nuestra moneda es el arma principal de esa guerra.

Nuestro Presidente Nicolás Maduro, al tener un manejo integral de las variables económicas, hace lo necesario: NO SÓLO NO LO HAN PODIDO TUMBAR, SINO QUE LA SITUACIÓN ECONOMICA HA VENIDO MEJORANDO, LENTA, PERO SOSTENIDAMENTE. Por ello, lo menos que podemos hacer quienes creemos y defendemos nuestra Revolución Bolivariana, es darle un voto de confianza a su dirección. Ante eso no es extraño que algunos resuman esa confianza en la frase: LO QUE DIGA NICOLÁS.

