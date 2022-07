Sobre Kaporito: El Guardián de la Montaña

Entornointeligente.com /

A 855 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en el inicio de la semana 123 de esta contingencia, y siendo el lunes 18 de julio de 2022, hoy voy a referirme sobre una película de animación infantil que me gustó mucho, y que me quiero permitir en estas líneas comentar, realizada por dos cineastas que son grandes amigos: Viveca Baiz y Donald Myerston, que se llama «Kaporito: El Guardián de la Montaña».

La película trata sobre un oso frontino, de nombre Kaporito, que conoce a una niña, Karibay, y se puede constatar el daño que los seres humanos le ocasionamos al hábitat de los animales silvestres. Esta película, hecha con mucha sencillez debido al público al que está dirigido, no obstante a muchos adultos como a mí, nos encantó tanto al punto de querer volver a ver la película.

Una de las armas más poderosas que el capitalismo tiene para doblegarnos y reforzar mecanismos del colonialismo y de dominación es a través de las artes, de la cultura. Y sobre todo a nuestros más pequeños, a través de los dibujos animados es el perfecto camuflaje para manipular las mentes de los seres humanos desde la más tierna edad.

Por eso nunca es tarde cuando la dicha llega, y que el cañón comunicacional más potente que tiene el Gobierno Bolivariano como lo es Venezolana de Televisión, aprovechando la conmemoración del Día del Niño y de la Niña para pasar esta película animada y en un buen horario (5 pm) me pareció excelente. No sólo el reconocimiento a Freddy Ñañez como Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, sino también a Ernesto Villegas Polljak, Ministro del Poder Popular para la Cultura, a Carlos Azpúrua, quien preside el Centro Nacional de Cinematografía (CNAC).

Pero sobre todo quiero felicitar a los padres de tan hermosa criatura: A Donald Myerston, cineasta de hace muchos años, de pensamiento de izquierda, comprometido con este proceso revolucionario y que por circunstancias acompaña a Carlos Azpúrua en la Vicepresidencia del CNAC. También a su esposa, Viveca Baiz, también comprometida con las mejores causas del ser humano, quienes esta producción les costó 10 años, tomando en cuenta lo difícil que es hacer una película con la calidad de animación que pudimos constatar ayer, el tiempo, los recursos y todo lo que ello implica.

Me siento muy orgulloso de tener a estos camaradas dentro de la lista de mis afectos.

Que emoción que en Venezuela, pese a tantas dificultades, tenemos la calidad de hacer buenas producciones cinematográficas que nada tienen que envidiarle a Hollywood. Y sobre todo, que dentro de las mismas producciones nuestras, podamos expresar nuestra forma de pensar y nuestros valores.

Esta película, «Kaporito: EL Guardián de la Montaña», se estrenó en salas comerciales en el mes de diciembre de 2021. Programada en festivales nacionales e internacionales y ya ha ganado unos cuantos galardones. Ha sido especialmente acogida en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde tendrá una temporada de 9 funciones en la Cinemateca de esa ciudad el próximo 9 de agosto. En ese país, tanto Donald como Viveca comparten dos hijas, cinco nietos y muchas cosas más.

Kaporito, tal y como lo señala Donald, es el corolario de una larga militancia en el sector cultural de parte de él y de su esposa. Le han dedicado buena parte de su vida a la vida creativa, a la cultura y a ese milagro que conocemos como el cine (amenazado por la industria cultural hoy en día con inventos como el bluray o el netflix, por no hablar de otras cosas). Sin embargo, todavía el cine nos sigue maravillando a algunos y algunas, hemos visto historias nacer y desenvolverse a través de una pantalla.

Admiro a Donald y a Viveca y todo el esfuerzo por la realización de esta película, de la cual, puedo decir fui testigo de la última parte de la misma, en una oportunidad que tuve al visitarlos en su hogar y lo que me mostraron. Pero sobre todo destaco de ellos el no hacer concesiones en lo que tiene que ver con sus sueños, en lo que creen, su forma de entender el mundo y tal vez por eso no están nadando en mucho dinero, como algunos y algunas pudieran pensar, que la carrera de cineasta «da mucha plata», eso es hasta cierto punto.

«Kaporito: El Guardián de la Montaña» no es una obra que les ha reportado enormes ganancias a sus creadores, pero sí muchas alegrías, al igual que lo que han hecho Donald y Viveca a lo largo de su carrera artística.

Dios quiera que el proceso revolucionario, les otorgue tanto a Donald como a Viveca la necesaria seguridad social y los recursos para tener una mejor calidad de vida, ya que son Adultos Mayores que nos han hecho este maravilloso regalo, pero que requieren de nuestro apoyo para que su vejez sea de calidad, como la que aspiramos la mayoría de todos nosotros y de todas nosotras.

Ya conversando con Viveca, pronto tendré la oportunidad de volver a ver esta maravillosa obra, la cual realmente recomiendo, sobre todo para los más pequeños de la casa.

Y todos nosotros y todas nosotras, de alguna manera somos «Kaporito: El Guardián de la Montaña» muy enlazado por cierto con el quinto y último objetivo histórico del Plan de la Patria legado por el Comandante Inolvidable y continuado por su hijo Nicolás Maduro, que tiene que ver con el aporte que debemos hacer todos y todas para salvar la vida de la especie humana en el planeta. De eso se burlaron bastante, pero los daños en el ambiente y más la pandemia han demostrado la razón que tuvo Chávez y que tiene Maduro en este planteamiento.

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y patria socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

