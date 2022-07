Sobre el Ecosocialismo, el Arco Minero y la Isla La Tortuga

Entornointeligente.com /

El ecosocialismo es una corriente vanguardista revolucionaria que persigue desmontar los dogmas establecidos por la lógica capitalista, es un «berenjenal» meterse en una discusión filosófica sobre estos temas, sin embargo, partiendo de la evolución de las sociedades de Carlos Marx, el capitalismo ha sido hegemónico desde el desarrollo de sus fuerzas productivas a comienzo de la revolución industrial hasta nuestros días, donde el imperialismo como etapa superior del capitalismo (Lenin) nos ha llevado a un colapso civilizatorio, en lo social, económico y sobre todo en lo ambiental, este último cuenta ya con evidencias científicas de una alta probabilidad de que ocurra la sexta extinción masiva provocada precisamente por el ser humano y pudiéramos hablar de una nueva etapa en la escala geológica El Antropoceno, referida a los cambios que ha originado el hombre con una velocidad impresionante sobre todo en el clima, aumentando considerablemente la temperatura global en nuestro planeta por la visión capitalista que hegemoniza las grandes potencias e imponen a las demás naciones.

Sin embargo, más allá de los ismos estamos ante una emergencia climática mundial que alerta sobre cambios abruptos que ponen en peligro inminente a nuestra civilización y es responsabilidad de todos contribuir en el proceso de un cambio de conciencia que finiquite el sistema capitalista imperante y pueda dar paso a una sociedad cuyas interrelaciones y visión de desarrollo se concrete en una nueva economía al servicio de la gente, que establezca relaciones sociales con justicia, inclusión y dignidad y además sea compatible con el ambiente haciendo sustentable y sostenible en el tiempo la nueva era civilizatoria.

Partiendo del hecho de las diferentes corrientes que se han generado en el debate diario y global sobre el eco socialismo, no podemos permitir que esto degenere en un grupo de burócratas que replican el modelo capitalista por acción u omisión; la importancia de comprender la interconexión que existe en lo económico, lo político, lo social, lo cultural con lo ambiental, nos lleva a plantear y levantar nuevamente las banderas del SOCIALISMO CIENTIFICO como corriente filosófica integradora, pues no se puede comprender el eco socialismo como un hecho aislado, es como intentar construir el socialismo solo en lo social, dejando intacto el capitalismo en lo económico y lo político. La vieja estrategia capitalista y de los nuevos «PROGRE» es precisamente atomizar y ver la realidad por partes y no como un todo, por eso se hace necesario la unidad de todas las corrientes revolucionarias para encontrarnos nuevamente en el socialismo científico.

Debemos platearnos un debate dialéctico y a profundidad sobre el manejo del Arco Minero bajo los principios constitucionales de soberanía y autodeterminación ya que surgen sin fundamento científico narrativas sobre la explotación minera que pretenden presentarla como «minería ecológica» y demás fábulas, esto es un insulto al pueblo venezolano que se imponga dichos conceptos por intereses económicos de los grupos de poder, con la finalidad de maquillar la realidad, estas narrativas que utiliza los burócratas y los chicos Business no es nada nuevo lo justifican desde sus poderes fácticos. En nuestro país, la minería sigue siendo una actividad económica extractivista y de un alto impacto ambiental, además no existe información clara de lo que ahí está sucediendo sobre las formas y manejos de explotación de las pequeñas medianas y grandes empresas que operan, de las mafias y paramilitares que se observan en publicaciones de video en redes sociales amenazando a la población local e indígena y a la minería tradicional, tampoco se ven los avances en materia de desarrollo social y humano en las comunidades y la cuantificación de los dividendos para el país por concepto de extracción minera, todo es un secreto.

Por tanto, propongo a la Asamblea Nacional, los Ministerios involucrados, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas que custodian día a día esas zonas, así como también a los grupos ambientalistas, las universidades y comunidad científica, fuerzas sociales, comunidades indígenas y locales, para que se instale una comisión nacional y se pueda realizar una evaluación profunda del funcionamiento del Arco Minero, propongo también que como metodología para obtener resultados concretos de ese estudio, se instrumente como primer paso y con la mayor celeridad un catastro minero – ambiental que reorganice, planifique y mejore las condiciones, socioeconómicas y ambientales de esos territorios.

El valor genético que existe en toda esas zonas de explotación es de incalculable aporte científico para la humanidad incluso mucho más valioso que el propio mineral, eso lo sabe muy bien las trasnacionales y los imperios. Por tanto se hace necesario que el Ministerio de Ciencia y Tecnología conjuntamente con el IVIC y las universidades pueda realizar mayores inversiones para incrementar la presencia en esas zonas, con equipos de investigación que promueva el manejo soberano de la investigación genética, molecular y de los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas respetando los territorios y sus creencias. Además, se debe apuntalar la preservación de los bosques naturales y relanzar un plan de reforestación nacional establecido en el Plan de la Patria (Plan Forestal) del comandante Chávez que recupere no solo las reservas devastadas durante años de extracción que suman desde 1980 más de 12 millones de hectáreas (World Development Indicators 2019 FAO y Global Forest Resoursces Assessment. FRA) 2020) sino crear nuevas plantaciones con propósitos conservacionistas y de explotación.

También es necesario, insertarnos en el programa mundial de Bosques Tropicales que permita tener un manejo sustentable junto a las comunidades y además certificarnos internacionalmente como un mercado seguro y confiable de la madera para reducir significativamente el contrabando mundial de las especies Tropicales, para impulsar estos programas se puede acceder a los fondos internacionales bajo el manejo soberano de los Países, también se puede obtener financiamiento de los fondos acordados en Paris sobre el cambio climático, así estaríamos cumpliendo con los pasivos ambientales de nuestra nación en un todo de acuerdo a la constitución bolivariana y nuestra soberanía.

Por último, sobre la implementación de la ley de zonas económicas especiales en las zona insular de la isla La Tortuga, debo señalar mi desacuerdo con dicha Ley por razones que he explicado en otros escritos, sin embargo vista la aprobación por parte de la mayoría de la Asamblea Nacional y los anuncios que hiciera el gobierno donde se pretende desarrollar diez resort o complejos hoteleros, mas todo lo que implica el equipamiento urbano, vialidad, puertos, Marinas de embarcaciones menores, aeropuertos, electrificación, aguas servidas deposición de desechos sólidos, espacios recreativos y deportivos entre otros, seguro estoy que tendrán un impacto ambiental severo sobre el frágil ambiente marino y sobre todas las especies que allí habitan, me permito solicitar como ciudadano lo siguiente: que se muestre al país el estudio de impacto ambiental que el Ministerio de Ecosocialismo realizó ahí donde se demuestre la compatibilidad en cuanto a la construcción de dicho proyecto con las áreas ecológicas de esa región insular, es importante que estos proyectos de gran envergadura sean presentados al país con todos sus soportes y factibilidad técnica y científica y no solo se queden en anuncios, la mayor belleza es la contemplación natural, digo esto con todo respeto, para que no se vaya a cometer un ecocido en nombre de la prosperidad y el progreso.

